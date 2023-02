Comment augmenter ses revenus en devises en tant que prestataire de services en Algérie ?

La libéralisation progressive de l’économie algérienne a permis à énormément d’acteurs privés de s’investir dans le commerce extérieur. Depuis le 24 mai 1994, date où un programme d’ajustement structurel a été signé entre le Fonds monétaire international et l’Algérie, plusieurs milliers d’entrepreneurs particuliers sont apparus. Ces personnes ne payant pas d’impôts ni de cotisations sociales participent ainsi à ce qu’on appelle l’économie parallèle ou encore le secteur informel.

Cette activité tend à se développer de plus en plus avec la généralisation de l’accès à Internet haut débit. Ainsi, pour encourager les prestations qui consistent à exporter des services numériques vers l’étranger, le Centre national du registre de commerce (CNRC) a inscrit l’activité d’exportation de services numériques dans sa liste des activités commerciales. Vous pouvez donc bénéficier de tous les avantages liés à cette inscription. Mais comment obtenir des revenus en devises en tant que prestataire de services en Algérie ? Voici notre plan pour vous sentir outillé !

I. Comprendre le fonctionnement des transactions en devise

Afin d’obtenir des revenus en devises en tant que prestataire de services, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement des transactions en devise. En effet, ces opérations ont pour but de changer une devise contre une autre. Les frais se composent donc d’un montant fixe et d’un taux de change appliqué par certaines entreprises spécialisées.

Par exemple, si vous utilisez Western Union pour transférer de l’argent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Mali ou en Guinée, vous paierez des frais fixes, mais également un taux de change très désavantageux pour les utilisateurs. Il est donc important de prendre connaissance des tarifs pratiqués par les différentes sociétés afin de trouver la meilleure offre.

Comparer les services proposés

Une fois que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement des transactions en devises, il est temps de comparer les services proposés. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises proposent des solutions pour envoyer de l’argent à l’étranger à moindre coût.

Parmi elles, on peut citer Wise qui propose des transferts internationaux sans frais fixes et des taux de change allant de 0,5 % à 3,5 %. D’autres entreprises proposent également des services similaires, mais il est important de prendre le temps de bien les comparer pour trouver la meilleure solution possible.

II. Suivre les formalités administratives

Une fois que vous avez choisi votre fournisseur de services, il est important de suivre les formalités administratives associées. Plus précisément, vous devez vous assurer que votre activité est immatriculée au registre de commerce afin de bénéficier de l’intégralité des avantages associés.

En effet, les personnes exerçant des activités telles que graphisme, création de contenus, e-marketing et autres services sont désormais tenues de s’inscrire au registre de commerce. Une fois cette démarche effectuée, vous pourrez obtenir des revenus en devises fortes grâce à vos prestations.

Utiliser un service de conversion des devises

Il est également important d’utiliser un service de conversion des devises pour optimiser vos profits. Avec ce genre de service, vous pourrez surveiller constamment le taux de change et convertir vos devises dans la devise locale à des taux avantageux. De nombreuses plateformes en ligne proposent ce type de service et vous permettent de profiter de taux de conversion très avantageux.

III. Utiliser des solutions de paiement sécurisées

Enfin, pour bénéficier des avantages liés aux revenus en devises en tant que prestataire de services, il est essentiel d’utiliser des solutions de paiement sécurisées. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises proposent des solutions efficaces et sûres pour recevoir et envoyer de l’argent à l’international.

Les moyens de paiement les plus courants sont les cartes bancaires, PayPal, ApplePay, etc. Par ailleurs, vous pouvez également consulter les différentes options disponibles pour protéger vos transactions et empêcher les fraudes. Il est primordial de veiller à la sécurité de vos transactions afin de vous assurer de recevoir les fonds en devises dont vous avez besoin.

Trouver un intermédiaire fiable

Enfin, pour être tranquille sur la sécurité de vos transactions, vous devez trouver un intermédiaire fiable. Dans ce cas-ci, il est important de vérifier que l’intermédiaire dispose des licences et autorisations nécessaires pour assurer une bonne exécution des transactions. De plus, assurez-vous que votre intermédiaire est accessible et réactif afin de répondre rapidement à toutes vos questions et demandes.

En conclusion, pour obtenir des revenus en devises en tant que prestataire de services en Algérie, vous devez comprendre le fonctionnement des transactions en devises, comparer les services proposés, suivre les formalités administratives et utiliser des solutions de paiement sécurisées.

Vous devez également trouver un intermédiaire fiable et veiller à maintenir un bon niveau de sécurité pour vos transactions. Lorsque vous aurez mis en place ces différentes mesures, vous pourrez commencer à obtenir des revenus en devises en tant que prestataire de services.

