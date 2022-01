Comment bien manger pendant le COVID ? Une nutritionniste répond !

Le coronavirus n’arrête de circuler en Algérie et tout le monde risque de l’attraper. Il a même atteint son pic épidémique. Dans cette circonstance, bien se nourrir demeure indispensable, surtout pour les personnes les plus vulnérables. Voici les recommandations d’une nutritionniste.

Les aliments à privilégier pour les personnes atteintes du Covid-19

Le médecin nutritionniste Moulai Masdoua Naima recommande qu’une personne contaminée doive profiter de son confinement pour consommer des produits frais comme les légumes et les fruits de saison.

Elle doit mettre au menu les vitamines C et les vitamines D, les probiotiques ainsi que les bonnes graisses. Cela afin d’aider son organisme à mieux se défendre et à récupérer rapidement. Et surtout, il faut boire beaucoup d’eau.

Les aliments à privilégier en particulier sont ceux qui présentent une propriété anti-inflammatoire comme les épinards, le persil, l’oignon, le chou, etc. Mais on doit également consommer des aliments immunostimulants comme les yaourts et les fromages.

À cela s’ajoutent les cornichons, les haricots verts et les concombres. Sans oublier les éléments boosters tels que les oméga3, le zinc, le fer et le magnésium.

En revanche, il faut éviter ou réduire les sucreries, le sel, le café et l’alcool, ainsi que les aliments transformés et les fast-foods.

Le menu idéal selon la nutritionniste

Une personne malade peut perdre l’appétit. De ce fait, il ne faut jamais le forcer à manger. Quel est donc le menu idéal ? La clé, c’est la variation. Au petit déjeuner, place à une boisson chaude, un fromage ou un yaourt et un toast.

Pour le déjeuner, prenez un plat de légumes verts, de préférence cuits à la vapeur avec un filet et du thym, sans oublier une petite portion de steak ou de poulet. Pour la soirée, optez pour une salade et un thé à la menthe et au citron pour se réchauffer.

Le Docteur Moulai Masdoua Naima a terminé ses recommandations en insistant sur l’équilibrage des aliments et l’hydratation. Il conseille aussi la marche et la pratique du yoga pour se remettre en forme.