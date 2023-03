Comment commander et utiliser la carte Edahabia d’Algérie Poste ?

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki, a récemment confirmé que le programme d’action du secteur vise à porter le nombre des utilisateurs de la carte du e-paiement Edahabia en Algérie à 14,5 millions à l’horizon 2023/2024. Dans le cadre de ce programme, en 2022, 1,9 million nouvelles cartes ont été délivrées, ce qui a permis d’accroître considérablement les indicateurs du e-paiement. Algérie Poste fournit donc aujourd’hui plus de 10,4 millions de citoyens de cette carte.

Commander sa carte Edahabia d’Algérie Poste

Pour commander sa carte Edahabia d’Algérie Poste, il suffit d’aller dans l’un des bureaux de poste ou l’une des agences bancaires partenaires ou directement sur le site Internet d’Algérie Poste. Une fois sur place, il faut remplir le formulaire de demande et fournir une pièce d’identité et une preuve de résidence. Une fois le formulaire envoyé, on reçoit sa carte Edahabia dans les quelques jours qui suivent et peut alors commencer à profiter des avantages liés à ce mode de paiement.

Vérifier son compte Edahabia

Une fois la carte Edahabia en sa possession, il est ensuite possible de vérifier son compte Edahabia. Pour cela, il suffit de se connecter à son compte personnel sur le site web d’Algerie Poste. Une fois connecté, il est possible de voir le solde sur son compte et de gérer ses informations et ses transactions. Le site web est également très intuitif et facile à utiliser.

Utiliser la carte Edahabia

Il est ensuite possible d’utiliser la carte Edahabia pour effectuer des transactions en ligne et hors ligne. La plupart des commerçants et des sites Internet acceptent maintenant les paiements par carte Edahabia. Il est également possible de faire des transferts de fonds entre différents comptes ou d’effectuer des retraits d’espèces dans les guichets automatiques des banques partenaires. De plus, la carte Edahabia peut être utilisée pour acheter des produits dans plus de 9 000 magasins physiques et en ligne.

La carte Edahabia d’Algérie Poste est un excellent moyen de payer et de recevoir de l’argent. Elle est pratique, sûre et facile à utiliser.

Les avantages de la carte Edahabia d’Algérie Poste

La carte Edahabia offre aux utilisateurs une multitude d’avantages par rapport aux méthodes traditionnelles de paiement. Les principaux avantages sont les suivants :

Plus rapide – La carte Edahabia permet aux utilisateurs de payer ou de recevoir rapidement de l’argent, sans frais supplémentaires.

– La carte Edahabia permet aux utilisateurs de payer ou de recevoir rapidement de l’argent, sans frais supplémentaires. Plus pratique – Avec la carte Edahabia, il est possible de payer instantanément avec un seul clic. Il est également facile de gérer ses finances grâce à la connexion à son compte bancaire.

– Avec la carte Edahabia, il est possible de payer instantanément avec un seul clic. Il est également facile de gérer ses finances grâce à la connexion à son compte bancaire. Plus sûr – La carte Edahabia est dotée de technologies de sécurité de pointe qui protègent les transactions et les informations personnelles des utilisateurs.

– La carte Edahabia est dotée de technologies de sécurité de pointe qui protègent les transactions et les informations personnelles des utilisateurs. Plus accessible – La carte Edahabia est disponible dans les bureaux de poste et les agences bancaires partout en Algérie.

