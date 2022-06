Comment envoyer de l’argent depuis la France vers l’Algérie de façon officielle ?

L’envoie d’argent d’un pays à un autre s’avère de plus en plus difficile ces temps-ci. La France envisage d’instaurer des lois qui visent à compliquer les procédures de transfert dernièrement. Ceci dit, il serait plus prudent d’opter pour les façons d’envois officielles afin d’éviter les problèmes et pour se préparer à cette probabilité.

Les différents moyens officiels pour le transfert d’argent

De nombreux ressortissants algériens qui résident en France choisissent les moyens les plus aisés pour transférer de l’argent vers leur pays natal. Mais le plus souvent, ces méthodes d’envoie ne sont pas pour autant fiables et légales, comme le cas de la main à main ou via les marchés noirs.

Certes, ces démarches permettent d’économiser et de passer outre les étapes compliquées mais elles ne sont ni garanties ni sécurisées.

Sur ce, vous pouvez avoir l’embarras du choix sur les manières officielles de transférer d’argent de la France vers l’Algérie.

A travers les sociétés de transfert d’argent

Le MoneyGram et le Western Union facilitent votre transfert d’argent à travers l’évolution de la digitalisation. Ces méthodes ne requièrent pas des procédures longues et compliquées, vous devez tout simplement vous munir de votre carte d’identité si vous choisissez Western Union, et si vous optez pour le MoneyGram, vous pouvez le transférer en ligne via votre carte bancaire.

A travers la banque

Bien évidemment, envoyer de l’argent par la banque n’est pas un jeu d’enfant mais cela permet une garantie totale de sécurité et de fiabilité. Le destinataire récupère son dû en 7 jours et le reçoit en euro car la banque ne pratique pas une majoration sur le taux de change.

A travers la poste

Pour ce faire, il existe différents types de mandats internationaux permettant de faire un transfert d’argent d’un pays à un autre tels que : le mandat classique, le mandat express, ainsi que le mandat sur compte. En plus d’être sécurisé et moins difficile, l’expéditeur peut envoyer jusqu’à 8000 euros vers le destinataire et le délai de récupération est de 1 à 10 jours.