Comment éviter les intoxications au monoxyde de carbone cet hiver ? Astuces et conseils

Le monoxyde carbone ou CO est à l’origine de différentes intoxications. C’est un gaz toxique imperceptible, car il n’a pas d’odeur et il est aussi invisible. Il n’irrite pas les yeux et vous ne ressentirez si rien au niveau de vos voies respiratoires si vous venez à l’inhaler par inadvertance.

Et pourtant, respirer le monoxyde de carbone peut être mortel. Il provient généralement des appareils et des véhicules qui fonctionnent en brûlant un combustible.

Les dangers de ce gaz invisible

Le monoxyde de carbone peut se répandre très vite dans votre organisme. Il lui suffit de quelques minutes pour asphyxier les cellules sanguines et entraîner la mort. 0.1% de monoxyde de carbone dans l’air peut tuer en une heure et 10% sont immédiatement fatals.

#SECURITE #CHAUFFAGE #HIVER

Si l’exposition est faible, l’intoxication est chronique. Avec une forte exposition, une personne risque une intoxication aiguë qui pourrait causer une paralysie musculaire, des vertiges, le coma et même la mort.

Astuces et conseils pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone

Il est nécessaire d’entretenir régulièrement les appareils de chauffage, la ventilation mécanique contrôlée ou VMC, ramoner le conduit de cheminée tous les ans. Il sera aussi nécessaire de veiller à la bonne évacuation des fumées, les appareils d’appoint ne doivent pas être utilisés en continu.

Votre groupe électrogène doit impérativement être placé à l’extérieur de chez vous, n’utilisez que des appareils au gaz labellisés CE, de même, les brûleurs de la cuisinière à gaz doivent être souvent nettoyés.

Sollicitez l’intervention d’un professionnel pour éviter les conflits entre deux appareils. N’utilisez les petits chauffe-eau électriques que dans une pièce spacieuse et aérée. Veillez à ce que votre maison soit bien aérée afin de renouveler l’air.

En hiver, 10 minutes d’aération par jour peuvent suffire, à condition d’ouvrir toutes les fenêtres. L’installation d’un boîtier détecteur de monoxyde de carbone est également recommandée. Ainsi, une alarme se déclenche en cas de risque de présence suspecte de CO.