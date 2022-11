Comment financer un projet de création d’entreprise en Algérie avec l’ANADE ex-ANSEJ ?

Pour résoudre efficacement le problème de chômage, beaucoup de pays, dont l’Algérie, encouragent l’entrepreneuriat. À ce sujet, l’ANADE ou l’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entrepreneuriat, anciennement connue sous le nom d’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), a annoncé une bonne nouvelle dans un communiqué rendu visible par tous.



Il s’agit de la reprise du financement des projets pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Ce programme est approuvé par les banques et les porteurs qui se sont acquittés des frais de location. Mais comment obtenir ce financement pour démarrer son projet en Algérie ?

Plus de détails sur la déclaration de l’ANADE

Après l’annonce effectuée récemment par l’ANADE, les Algériens savent maintenant qu’il est possible d’obtenir un financement si on a des projets sérieux. Et à part cela, l’agence a révélé qu’elle s’est engagée dans les poursuites judiciaires à l’encontre des fournisseurs concernés par des opérations de corruption, des fraudeurs, ainsi que des entrepreneurs complices de détournements de deniers publics à travers des projets qui n’existent même pas, mais qui sont déclarés.

À cet égard, avant de poursuivre les faussaires devant la justice, l’ANADE est prêt à procéder à la vérification de l’authenticité des attestations de qualification professionnelle.

Comment obtenir l’aide de l’ANADE pour financer son projet en Algérie ?

Avant d’accorder le financement à ceux qui veulent l’obtenir, la Direction générale de l’ANADE a prévenu de faire l’analyse de toutes les données relatives à l’accompagnement. L’objectif principal de l’agence est de parachever les processus de création dans le but d’en accroître les chances de réussite.

Selon l’ANADE, les nouvelles mesures qu’elle va prendre visent à améliorer l’entrepreneuriat dans le pays. Pour bénéficier de ce financement, le porteur de projet doit être âgé entre 18 et 55 ans. L’ANADE peut également approuver le financement d’un projet commun pour encourager des groupes de jeunes à se lancer ensemble dans l’entrepreneuriat.