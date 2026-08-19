Comment limiter la transpiration et les mauvaises odeurs pendant l’été ?

Avec les fortes chaleurs, la transpiration devient plus importante et peut rapidement provoquer une sensation d’inconfort. Pourtant, ce phénomène est indispensable pour permettre au corps de réguler sa température.

Si la transpiration est naturelle, certaines habitudes permettent de limiter les mauvaises odeurs et l’humidité tout au long de la journée. Une bonne hygiène et quelques gestes simples suffisent souvent à mieux vivre les épisodes de chaleur.

La transpiration : un mécanisme naturel de régulation du corps

Lorsque la température extérieure augmente, l’organisme active les glandes sudoripares afin de produire de la sueur. Son évaporation à la surface de la peau permet de refroidir le corps et d’éviter une élévation excessive de la température.

La sueur est généralement inodore. Les mauvaises odeurs apparaissent lorsque les bactéries naturellement présentes sur la peau dégradent cette transpiration, notamment au niveau des aisselles, des pieds ou des plis cutanés.

L’activité physique, le stress ou encore certains aliments épicés peuvent accentuer la transpiration. Son intensité varie également d’une personne à l’autre.

Les gestes à adopter pour rester frais tout au long de l’été

Une hygiène corporelle régulière reste la première mesure pour limiter les désagréments liés à la transpiration. Il est également recommandé de bien sécher la peau après la douche, en particulier dans les zones où l’humidité persiste plus facilement.

Le choix des vêtements joue aussi un rôle important. Les matières naturelles comme le coton ou le lin favorisent une meilleure circulation de l’air, tandis que les vêtements amples et de couleur claire sont plus adaptés en période de fortes chaleurs.

Les déodorants permettent de limiter les mauvaises odeurs, alors que les anti-transpirants réduisent temporairement la production de sueur. Pour une efficacité optimale, ils s’appliquent sur une peau propre et parfaitement sèche.

Pourquoi ces habitudes sont importantes pendant les fortes chaleurs

Une transpiration mal maîtrisée peut favoriser les irritations cutanées et l’apparition de mauvaises odeurs, affectant le confort au quotidien.

Une bonne hydratation aide également l’organisme à mieux réguler sa température pendant les épisodes de chaleur.

Changer régulièrement de vêtements, laisser sécher ses chaussures entre deux utilisations et porter des chaussettes adaptées contribuent aussi à limiter l’humidité.

En revanche, si la transpiration devient excessive, apparaît brutalement ou s’accompagne d’autres symptômes, il est conseillé de consulter un professionnel de santé.