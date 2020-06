Demande de rendez-vous, préparation des documents justificatifs, analyse du dossier… les procédures d’obtention d’un crédit auprès d’un établissement bancaire traditionnel sont nombreuses et nécessitent du temps. En cas d’urgence, il n’y a pas trente-six solutions que de se tourner vers les plateformes de prêt en ligne. Cette alternative permet d’obtenir un crédit immédiat tout en profitant d’un taux compétitif et correct. Voici comment s’y prendre.

Obtenir un crédit immédiat : se poser les bonnes questions

Pour obtenir un crédit immédiat, il convient de se poser les bonnes questions en définissant au préalable :

Le montant exact du prêt ;

Le montant des mensualités ;

La durée de remboursement ;

Le type de crédit : personnel ou revolving.

La prochaine étape consiste à trouver l’établissement prêteur. Pour cela, vous avez plusieurs options telles que les banques classiques, les organismes spécialisés (microcrédit), les prêts entre particuliers ou encore les plateformes de crédit en ligne comme https://www.besoin-argent.com/.

Constituer un dossier solide

Une demande de prêt immédiat sur Internet ne signifie pas que vous n’aurez aucune garantie à fournir. Bien au contraire, vous devez prévoir un certain nombre de pièces pour obtenir votre prêt :

Justificatif d’identité : carte nationale d’identité, permis de conduire, passeport…

Justificatif de domicile : facture d’électricité, d’eau, de gaz, de connexion internet…

Dernier bulletin de paie ;

Dernier avis d’imposition ;

Dernier relevé bancaire.

L’idée est de réduire les délais en fournissant un dossier complet en version numérique pour faciliter les démarches et l’envoyer rapidement à l’établissement concerné. En cas de doute, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel ou un courtier pour vous guider dans la constitution de votre dossier.

Crédit en ligne immédiat : comparer les offres

Il est vrai que vous recherchez un prêt rapide pour disposer d’une trésorerie immédiate en vue de faire face à un besoin financier urgent. Seulement, il faut éviter la précipitation et prendre le temps de comparer les offres sur le marché. Plusieurs plateformes telles que BesoinArgent vous proposent des outils de simulation en ligne pour faciliter cette démarche tout en vous permettant de vérifier la faisabilité de votre projet. D’ailleurs, ces derniers sont gratuits et sans engagement et vous aident à avoir un aperçu des différentes solutions de financement d’urgence disponibles.

Pour ce faire, il suffit d’indiquer :

Le montant de l’emprunt ;

La durée de remboursement souhaitée ;

La nature du projet : travaux, trésorerie, études, vacances…

Quelques minutes suffisent pour obtenir une offre, sachant que certains organismes n’exigent aucun justificatif et peuvent accorder un prêt sous 24 heures.

Il convient toutefois de faire très attention au choix de l’offre, car Internet est aujourd’hui devenu le terrain de jeu privilégié des arnaqueurs de tout genre. Pour éviter les mauvaises surprises, il est recommandé de consulter la liste des organismes approuvés par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Si vous jugez que l’offre est trop avantageuse, méfiez-vous et n’hésitez pas à vous tourner vers un autre organisme.