Comment payer votre abonnement Internet à distance ? Plusieurs solutions existent !

Depuis le 14 février 2023, Algérie Télécom a annoncé les différentes moyens par lesquels ses clients peuvent effectuer le paiement de leur abonnement Internet sans devoir se déplacer aux agences commerciales. Dans le but de faciliter la vie des usagers, AT a mis en œuvre plusieurs méthodes permettant le e-paiement du montant de l’offre et ce, à tout moment.

En effet, l’entreprise algérienne de télécommunications a publié une liste des moyens acceptés sur sa page Facebook et Twitter et dans la suite de cette nouvelle édition, vous découvrirez tous ces détails.

Le Point de Service (PDS) ou Point de Vente (PDV)

L’un des modes de paiement proposé par Algérie Télécom est le PDS ou PDV. Il s’agit d’une solution qui offre à l’utilisateur d’effectuer ses opérations bancaires directement depuis un point physique; et donc sans avoir recours à un service en ligne. Ces points de services sont accessibles partout à travers le territoire algérien et on y trouve généralement des bornes multifonctionnelles comme celles qui sont installées dans les Agences Commerciales d’AT ou les carrefours commerciaux.

Par carte bancaire

Le second moyen pour procéder au règlement des factures téléphoniques en ligne est la possibilité de payer via carte bancaire. Cette option de règlement simplifie grandement la vie de ses utilisateurs et il suffit de remplir les informations demandées sur son compte bancaire ainsi que les coordonnées personnelles pour réussir le paiement.

Via mobile banking

Enfin, le mobile banking est le dernier mode proposé par Algérie Télécom pour réaliser le paiement de l’abonnement internet à distance. Il s’agit d’un service bancaire accessible via smartphone qui permet à l’utilisateur de procéder à diverses opérations bancaires et autres services à distance, à partir de l’application mobile banking.

Ce dernier apporte une grande autonomie et souplesse aux clients, puisqu’ils pourront payer leur abonnement internet où qu’ils soient et sans avoir à se déplacer jusqu’à une agence bancaire.

بدون عناء التنقل أو الانتظار و بسهولة تامة ☺️ ، تقدروا تعبؤوا اشتراكاتكم لخدمة الأنترنت و تدفعوا فواتيركم الهاتفية عبر مختلف طرق الدفع الالكتروني 💳 اللي وفرناهالكم : ✅ موقعنا الالكتروني

✅ تطبيق My Idoom

✅ البطاقة الذهبية و بطاقات CIB

✅ تطبيق بريدي موب

✅ تطبيق Wimpay pic.twitter.com/XxWdFs7CXe — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) February 13, 2023

Quelques précautions à prendre

Bien que ces différents moyens proposés par Algérie Télécom offrent une très grande flexibilité et facilité d’accès aux services en ligne proposés par l’opérateur, il est important de faire attention à certaines choses avant de passer à la caisse. D’abord, gardez toujours votre mot de passe bancaire secret et confidentiel. Évitez de le partager avec des tiers et ne sauvegarder pas non plus vos informations sur un poste informatique public ou non sécurisé.

De plus, il est conseillé d’effectuer les opérations pour le paiement en ligne depuis un support personnel afin de vérifier l’intégrité des données entrantes et sortantes. Vérifiez également que les adresses web sont fiables et que le site est bien sécurisé. Une adresse web sécurisée est indiquée par « https » et un cadenas vert à côté du lien URL. Enfin, durant le processus de paiement, assurez-vous que le système de paiement en ligne soit protégé par un logiciel de sécurité tel qu’un antivirus à jour et fiable.

Avec la technologie numérique continuant d’évoluer et de s’améliorer à chaque instant, Algérie Télécom a fait le choix judicieux d’introduire plusieurs méthodes permettant à ses clients d’effectuer le paiement de l’abonnement internet à distance. Grâce à cette mesure, l’opérateur algérien a redonné à ses usagers une certaine liberté et une plus grande flexibilité dans le paiement des factures téléphoniques en ligne.

Quoi qu’il en soit, il est essentiel de prendre certaines précautions lors de l’utilisation des services en ligne proposés par l’opérateur afin de maintenir la sécurité et la confidentialité des informations bancaires.

