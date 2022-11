Comment regarder la coupe du monde 2022 en streaming gratuit – découvrez ces astuces

La Coupe du Monde 2022 a commencé dimanche dernier et a opposé le Qatar qui est le pays organisateur et l’Équateur. 32 équipes disputeront les matchs de la phase de poule.

La finale est programmée pour le 18 décembre et d’ici là, vous aurez l’occasion de suivre toutes les rencontres en streaming gratuitement, peu importe l’endroit où vous vous trouvez dans le monde. Vous ne manquerez pas une minute à partir des huitièmes de finale jusqu’à la remise du trophée à Lusail Stadium.

Les pays qui diffusent la Coupe du Monde gratuitement

La FIFA ou la Fédération Internationale de Football a donné les droits de diffusion aux groupes TF1 et BeIN Sports pour le territoire français. Ce sont des chaînes payantes, mais il existe toutefois des alternatives pour suivre les matchs en streaming gratuitement.

Il faut aussi savoir que TF1 ne diffusera que 28 sur les 64 matchs de la Coupe du Monde. Les pays qui diffuseront l’intégralité des matchs gratuitement sont la Belgique sur RTBF, la Suisse sur RTS et ORF, l’Autriche sur Servus TV.

Utiliser un réseau privé virtuel pour accéder aux matchs gratuitement

Grâce à un VPN, vous pourrez accéder aux matchs diffusés sur des plateformes dédiées qui se trouvent dans d’autres pays. Ce réseau virtuel vous permettra de contourner les restrictions à cause de votre localisation. Cette méthode reste légale et vous pourrez l’installer sur votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette et aussi sur les smart TV.

Vous devez d’abord installer un VPN comme NordVPN. Vous le lancerez et vous sélectionnerez le pays sur lequel vous souhaitez être localisé. Une adresse IP compatible avec le serveur du pays vous sera alors attribuée, vous aurez alors gratuitement accès à La Coupe du Monde qui sera diffusée gratuitement sur https://www.rtbf.be/ la télévision publique belge par exemple.