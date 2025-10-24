Comment repérer les symptômes d’une tumeur du tronc cérébral avant qu’il ne soit trop tard ?

Découvrez les enjeux et défis liés aux tumeurs du tronc cérébral, ces pathologies neurologiques délicates qui affectent des fonctions vitales et touchent plus souvent les enfants.

Comprendre leurs symptômes, leur diagnostic et les options de traitement disponibles est crucial pour optimiser la prise en charge de ces affections complexes.

Tumeurs du tronc cérébral : une menace silencieuse

Les tumeurs du tronc cérébral sont des pathologies neurologiques délicates, non pas en raison de leur fréquence, mais à cause de leur emplacement critique.

Le tronc cérébral est le centre de contrôle vital de l’organisme, gérant des fonctions fondamentales comme la respiration, la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la déglutition.

🎗️2ème semaine de #SeptembreEnOr, voici une nouvelle infographie sur le gliome infiltrant du tronc cérébral (GITC ou #DIPG).

👨‍🔬 Cette tumeur, sur laquelle je travaille pendant ma #thèse, est de mauvais pronostic sans traitement efficace proposé en clinique.@univbordeaux @Inserm pic.twitter.com/VEInIfUYxT — Guillaume Herrault (@Guillaume_Hlt) September 11, 2023

Même de petite taille, une tumeur dans cette zone peut rapidement provoquer des déficits neurologiques graves et menacer directement la vie.

Bien que ces tumeurs puissent survenir à tout âge, elles affectent plus souvent les enfants, notamment sous la forme du Gliome Pontique Intrinsèque Diffus (DIPG), une tumeur particulièrement agressive.

Quand le médecin nous a expliqué que la tumeur était inopérable, tout s’est arrêté. On ne connaissait même pas cette partie du cerveau avant. Aujourd’hui, chaque petit progrès de notre fils est une victoire. Karima, 36 ans, mère d’un enfant atteint d’un gliome pontique

Ces tumeurs résultent d’une prolifération cellulaire anormale au sein de ces structures et proviennent le plus souvent des cellules gliales (astrocytes), générant des gliomes.

Quels sont les premiers signes d’alerte ?

Les premiers symptômes des tumeurs du tronc cérébral peuvent être assez généraux, incluant des céphalées, des nausées ou une perte d’équilibre.

Les signes à surveiller de près

Céphalées persistantes, souvent matinales

Nausées et vomissements inexpliqués

Troubles de la marche ou de l’équilibre

Vision double ou floue

Paralysie faciale partielle

Difficultés à articuler ou à avaler

Cependant, la compression des nerfs crâniens et des voies motrices par la tumeur entraîne rapidement des symptômes plus spécifiques. Ces symptômes focaux peuvent comprendre une vision double, une paralysie faciale ou une faiblesse musculaire progressive.

L’apparition de ces signes cliniques dépend de la partie du tronc cérébral affectée et de la pression exercée par la masse tumorale sur les voies nerveuses et les centres vitaux.

1 % Des tumeurs cérébrales Les tumeurs du tronc cérébral ne représentent qu’environ 1 % de l’ensemble des tumeurs cérébrales, mais leur gravité tient à leur localisation stratégique.

Un diagnostic précoce est crucial pour optimiser les options de traitement disponibles.

Comment diagnostiquer et traiter une tumeur du tronc cérébral ?

Le diagnostic d’une tumeur du tronc cérébral débute par un examen neurologique complet, suivi d’une imagerie par résonance magnétique (IRM), qui est l’examen de référence.

Ces étapes permettent de déterminer la taille et l’étendue de la tumeur, des facteurs qui influencent directement les options de traitement disponibles.

Ces enfants et leurs familles traversent des parcours médicaux et humains extrêmement lourds. Notre mission est de préserver la qualité de vie, autant que possible, tout en continuant à faire avancer la recherche sur ces tumeurs encore trop mal comprises. Dr Julien Morel, neuro-oncologue

Les traitements possibles comprennent la radiothérapie, la chimiothérapie et, dans de rares cas, une chirurgie risquée.

Le choix du traitement nécessite une approche hautement spécialisée et multidisciplinaire, en raison de la complexité de cette pathologie.