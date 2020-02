Pour beaucoup de particuliers, cette année 2020 s’accompagne de son lot de bonnes résolutions comme l’achat d’un nouveau véhicule. Ce type de projet nécessite toutefois un certain budget, c’est pourquoi la plupart des propriétaires cherchent à vendre leur auto le plus vite possible en vue d’acheter un modèle plus à la mode ! Entre les petites annonces, les ventes aux enchères, les concessionnaires et les plateformes de vente auto en ligne, celles-ci restent la solution la plus pratique pour vendre sa voiture rapidement.

Quelles sont les démarches nécessaires pour vendre une voiture ?

Vendre une voiture d’occasion n’est pas toujours évident, car le propriétaire devra, en principe, respecter un certain nombre de démarches :

Fixer le prix de vente

Pour les véhicules de moins de 10 ans, la cote de « L’Argus » s’avère un outil fiable pour estimer le prix de vente. Il est également possible de se tourner vers des sites de vente auto reconnus pour estimer la valeur réelle de sa voiture.

Réaliser une annonce

Vient ensuite l’étape de la création d’annonce incluant les caractéristiques techniques de la voiture à vendre. Une fois que c’est fait, le propriétaire peut la publier dans la presse locale, directement chez un professionnel ou via Internet.

Fournir les documents obligatoires

Lors de la vente du véhicule, le propriétaire devra remettre à l’acheteur quelques documents obligatoires : certificat d’immatriculation, attestation de contrôle technique, certificat de non-gage, déclaration de cession. D’autres pièces supplémentaires peuvent être exigées selon les cas.

Déclarer la vente auto

Dès que le vendeur reçoit son paiement, il devra remplir la déclaration de cession pour finaliser le transfert de propriété de la voiture à l’acheteur.

Ces étapes sont souvent longues et fastidieuses. La question qui se pose est donc de savoir comment revendre sa voiture rapidement. La réponse est simple : passer par un site de vente auto en ligne.

Pourquoi vendre sa voiture sur Internet ?

En vendant sa voiture sur Internet, le gain de temps est optimal. En effet, toutes les démarches administratives post-vente sont déjà prises en charge par le site de vente auto. Le vendeur n’aura donc qu’à fournir les documents exigés (carte d’identité, carte grise et RIB) et signer le contrat de vente si la proposition l’intéresse.

En plus de la rapidité, la vente de voiture en ligne présente d’autres avantages indéniables :

Estimation gratuite en ligne : l’évaluation est effectuée par un professionnel ;

Toutes les voitures sont acceptées : quels que soient la marque et le modèle ;

Sans condition d’âge in d’état ;

Rachat et paiement immédiats.

Comment vendre sa voiture en ligne ?

Avec les plateformes comme Vendre-Voiture, le propriétaire n’aura pas à se préoccuper longtemps de la vente de son véhicule. Il suffit de se connecter sur le site souhaité et utiliser l’outil de cotation dédié pour estimer rapidement la valeur réelle de l’auto.

Si le vendeur est satisfait du prix proposé par la plateforme, il pourra immédiatement réserver un rendez-vous avec un expert du site afin de procéder à une inspection complète du véhicule. Une demi-heure suffit au professionnel pour évaluer le prix de celui-ci.