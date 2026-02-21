Comment savoir si vous manquez de vitamine B12 ? Les signes d’une carence souvent méconnue à ne pas négliger

Découvrez l’importance cruciale de la vitamine B12, un nutriment essentiel pour notre santé globale. Impliquée dans des processus biologiques fondamentaux, elle est indispensable à la protection du système nerveux et à la production de globules rouges.

Pourtant, notre organisme ne la produit pas, rendant nécessaire son apport par l’alimentation ou la supplémentation.

La vitamine B12, un nutriment essentiel souvent négligé !

La vitamine B12, également connue sous le nom de cobalamine, est un nutriment vital pour maintenir une bonne santé globale.

Elle joue un rôle crucial dans plusieurs processus biologiques fondamentaux, notamment la protection du système nerveux et la production de globules rouges.

Malheureusement, notre corps ne produit pas de vitamine B12, ce qui signifie que nous devons obtenir cet élément essentiel à partir de sources extérieures.

Une carence en vitamine B12 peut s’installer silencieusement et rester asymptomatique pendant de longs mois.

Sans traitement approprié, cette carence peut entraîner des troubles neurologiques graves et des anomalies hématologiques sévères. Il est donc crucial de comprendre l’importance de la vitamine B12 et de veiller à obtenir un apport suffisant dans notre alimentation.

D’où provient notre vitamine B12 et comment la stockons-nous ?

La vitamine B12 est principalement présente dans les produits d’origine animale. Les sources alimentaires riches en cette vitamine comprennent la viande rouge, les organes internes comme le foie, les produits de la mer, les viandes blanches, les produits laitiers et les œufs.

Par exemple, le bœuf maigre, le foie de veau, les huîtres, le thon, le saumon sauvage, le poulet fermier, la dinde, le lait de vache, les yaourts traditionnels et les fromages à pâte dure sont tous d’excellentes sources de vitamine B12.

Notre corps a la capacité de stocker la vitamine B12 dans le foie pendant plusieurs années. Cette réserve joue un rôle crucial dans la synthèse de l’ADN lors du renouvellement cellulaire.

Ainsi, même si notre apport alimentaire en vitamine B12 est insuffisant pendant une certaine période, notre corps peut puiser dans ces réserves pour maintenir un fonctionnement optimal.

Les signes trompeurs d’une carence en vitamine B12

Une carence en vitamine B12 peut se manifester par une variété de symptômes, souvent trompeurs. Parmi eux, on retrouve une fatigue chronique, une diminution du tonus musculaire, une pâleur inhabituelle, des palpitations cardiaques et des engourdissements ou fourmillements dans les mains.

D’autres signes peuvent inclure une perte d’équilibre, des étourdissements, un déclin de la mémoire à court terme et une décoloration sévère de la peau.

Certaines personnes sont plus à risque de développer une carence en vitamine B12. C’est le cas des végétaliens stricts, des personnes âgées, de ceux souffrant de certaines pathologies intestinales, de ceux ayant subi des chirurgies bariatriques et de ceux prenant certains médicaments à long terme.

Le diagnostic de carence en vitamine B12 se fait par un dosage sanguin et le traitement peut impliquer des compléments oraux quotidiens ou des injections intramusculaires de cyanocobalamine, selon la sévérité de la carence.