Comment se faire rembourser son billet sur Air Algérie ?

L’Algérie étant plongé en pleine 4ème vague de la pandémie du COVID, Air Algérie a procédé à plusieurs annulations de vol. Vous en êtes victime ? Rassurez-vous, il est possible de se faire rembourser mais sous certaines conditions

Air Algérie : chamboulé par la pandémie

Le secteur de l’aviation connait un bouleversement à cause de la pandémie du coronavirus. En Algérie, la compagnie aérienne Air Algérie était dans l’obligation d’annuler un nombre important de leurs vols.

De ce fait, l’Air Algérie se doit de procéder au remboursement des billets de ses clients qui n’ont pas pu monter à bord de ses flottes. Il est à noter que ce pays maghrébin a fermé ses frontières aériennes l’année dernière et n’a repris la réouverture qu’après le 1er juin 2021.

Ce qui veut dire que la compagnie aérienne a connu plus d’une année d’inactivité. Au cours de cette période, Air Algérie relève jusqu’à un demi-million de billets non utilisés à cause de l’annulation des dessertes durant la propagation du coronavirus.

Les conditions de remboursement de billets

Face à cette situation, les clients de l’Air Algérie se demandent si les dates prévues des vols seront reportées ou si la compagnie nationale va effectuer le remboursement des billets. Il est important de savoir qu’Air Algérie a récemment suscité l’intérêt des gens sur les réseaux sociaux.

Pour faire taire les rumeurs, le porte-parole de l’Air Algérie a expliqué les faits. La compagnie aérienne de l’Algérie a pris la décision de modifier les dates de vols sur les billets annulés, et ce, à titre gracieux.

Cependant, des frais supplémentaires sont à prévoir lorsque la classe réservée n’est plus disponible. Par ailleurs, elle s’engage également à rembourser les billets de ceux qui ne veulent pas reporter leurs dates de départ.

Le service dédié à cet effet est disponible sur le site officiel de la compagnie nationale. Les personnes qui souhaitent se faire rembourser devront remplir un formulaire comportant des informations relatives aux clients et aux vols annulés.

Pour leur laisser du temps, l’Air Algérie propose un délai de résiliation jusqu’au 31 décembre 2022.