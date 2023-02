Comment une monnaie numérique pourrait-elle révolutionner l’Algérie ?

Alors que le montant de l’allocation touristique allouée aux Algériens pour voyager à l’étranger est jugé dérisoire et fixé à 15 000 dinars, soit près de 100 euros au taux de change officiel, un débat s’est ouvert à l’Assemblée Nationale durant la semaine dernière afin de réclamer une revalorisation de cette somme. Cela en comparaison avec les pays voisins comme le Maroc où l’allocation touristique annuelle par personne s’élève à 100 000 dirhams depuis janvier 2022 et la Tunisie dont l’allocation s’élève à 2500 dinars.

Pour pallier à ce problème, une solution possible serait d’introduire une monnaie numérique en Algérie qui offrirait plus d’avantages et une meilleure alternative à la monnaie fiduciaire.

Développement d’une monnaie numérique en Algérie : avantages et applications possibles

Le Bitcoin est le plus utilisé des actifs virtuels, car il est entièrement décentralisé et ne peut donc être réglementé par aucune institution financière ni aucun gouvernement. Il est également moins coûteux et plus rapide qu’une transaction traditionnelle avec l’intermédiation d’un tiers. Avec une capitalisation boursière nettement supérieure à celle des autres crypto-monnaies, le Bitcoin est également très populaire et représente une excellente couverture contre l’inflation et une forme de placement intéressante grâce à sa technologie sous-jacente, la blockchain.

L’introduction du Bitcoin en Algérie aurait un certain nombre d’avantages qui pourraient être bénéfiques au secteur de l’hôtellerie. Le secteur de l’hôtellerie a été l’un des principaux secteurs affectés par la pandémie de Covid-19, mais a connu un regain d’activité cet été 2021. Si une monnaie numérique était adoptée en Algérie, elle pourrait permettre aux entreprises de l’hôtellerie d’effectuer des transactions simplifiées et moins coûteuses à l’échelle internationale. De plus, en permettant aux hôtels algériens d’accepter facilement le Bitcoin, les voyageurs internationaux pourraient avoir accès à des services hôteliers locaux sans avoir à échanger leur monnaie locale en espèces.

🇩🇿| Selon le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, la Banque d’#Algérie s’apprête à créer une nouvelle monnaie numérique, le dinar algérien numérique, pour dynamiser la numérisation des paiements.#Algérie #Banque pic.twitter.com/mMcg7pEexj — The Algerian Post (@TheAlgiersPost) December 26, 2022



La monnaie numérique pourrait également être utile pour moderniser le système bancaire algérien et encadrer juridiquement les bureaux de change algériens. En effet, ces derniers ont connu une flambée des cours de l’euro face au dinar algérien ces derniers temps en raison des hypothèses avancées par des experts sur un éventuel changement de la monnaie Algérienne.

Pour autoriser la monnaie virtuelle en Algérie, le Conseil des ministres a discuté en décembre 2022 d’un projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit afin d’adapter les dispositions juridiques à la monnaie numérique et de :

Créer de nouvelles opportunités

Ouvrir des bureaux de change.

Mettre en place un comité de stabilité financière.

Instaurer un comité national des paiements chargé d’élaborer un plan stratégique national de développement des moyens de paiement.

Les avantages liés à l’utilisation d’une monnaie numérique ne s’arrêtent pas aux seules transactions. Les banques centrales et le gouvernement pourront également bénéficier de ces avantages si elles choisissent une adhésion volontaire à la monnaie numérique algérienne.

D’une part, cela permettra aux banques centrales de surveiller de manière efficace et transparente la circulation de l’argent et d’autre part, cela permettra aux institutions bancaires d’accéder à des liquidités supplémentaires pour financer des projets nationaux et encourager une croissance plus stable et durable.

Réduire la corruption

En outre, l’utilisation d’une monnaie numérique en Algérie pourrait également réduire la corruption et encourager une plus grande transparence puisque le système est fondamentalement décentralisé et basé sur la chaîne de blocs.

La technologie blockchain est capable de suivre en permanence les flux financiers, ce qui permet aux organismes publics et privés de contrôler et de surveiller leurs opérations afin de garantir la conformité et d’identifier et de corriger les fraudes.

Promouvoir l’inclusion financière

Enfin, l’introduction d’une monnaie numérique en Algérie pourrait favoriser l’inclusion financière des populations marginalisées. Ces personnes seraient en mesure d’accéder plus facilement aux services bancaires et aux technologies financières modernes afin de participer activement à l’économie globale. Même les petites et moyennes entreprises pourraient faire des économies en termes de frais bancaires et bénéficier d’une meilleure accessibilité financière.

En conclusion, le recours à une monnaie numérique offrirait des avantages substantiels tant aux consommateurs qu’aux entreprises et aux institutions financières. Elle améliorerait le système bancaire algérien, réduirait la corruption et encouragerait l’inclusion financière. Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour adopter cette monnaie virtuelle, notamment en matière de réglementation et de gestion des risques, il est clair que cette monnaie virtuelle constitue une alternative viable à la monnaie fiduciaire et pourrait profiter à tous ceux qui y participent. Il est maintenant temps que le gouvernement algérien prenne les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette solution technologique en 2023.

