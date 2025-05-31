Commerce Algérie-Brésil : Explosion des échanges à 4,32 milliards de dollars en 2025, une première historique !

L’année 2025 marque un tournant historique dans les relations commerciales entre l’Algérie et le Brésil. Les échanges entre ces deux nations ont atteint un niveau record, s’élevant à 4,32 milliards de dollars. Cette progression fulgurante témoigne d’une dynamique économique sans précédent, propulsée par des stratégies d’investissement audacieuses et une volonté commune de renforcer leurs liens commerciaux.

Découvrez dans cet article comment ces deux pays ont réussi à booster leur commerce bilatéral et quelles sont les perspectives pour l’avenir.

Progression notable des échanges commerciaux entre l’Algérie et le Brésil en 2024

En 2024, les échanges commerciaux entre l’Algérie et le Brésil ont connu une croissance significative de 13,68 % par rapport à l’année précédente, atteignant un volume de 4,32 milliards de dollars. Le Brésil se positionne ainsi comme le sixième partenaire commercial de l’Algérie et son douzième client, avec des importations s’élevant à 1,3 milliard de dollars.

Ces chiffres ont été révélés par Hadjer Larbi, responsable de la gestion de la direction des relations commerciales bilatérales au ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

Les produits phares de l’échange commercial Algéro-Brésilien

L’Algérie exporte principalement vers le Brésil des combustibles minéraux, du verre, du caoutchouc et des produits énergétiques. En retour, le Brésil se distingue comme le quatrième fournisseur de l’Algérie, avec des importations de viande, de machines, d’équipements, de café et de textile, pour une valeur de 3,01 milliards de dollars.

Plusieurs secteurs ont été identifiés comme porteurs d’opportunités pour renforcer les relations économiques entre les deux pays, notamment l’agriculture, les industries agroalimentaires, l’industrie mécanique, l’électroménager, les équipements électroniques, la santé humaine et vétérinaire, les matériaux de construction et le transport.

Le Forum d’affaires algéro-brésilien : un tremplin pour de nouveaux partenariats

Le Forum d’affaires algéro-brésilien, organisé à Alger, a vu la participation active de plus de 24 opérateurs économiques brésiliens. L’ambassadeur du Brésil en Algérie, Marcos Vinicius Pinta Gama, a souligné l’importance de développer des partenariats dans le domaine agricole et de la mécanisation. Il a également mentionné des consultations en cours pour le lancement d’un projet de production de grues pour camions en Algérie.

Par ailleurs, la directrice générale de l’investissement industriel et de la promotion des petites et moyennes entreprises au ministère de l’Industrie a présenté les opportunités d’investissement disponibles en Algérie. Le rapprochement entre l’Algérie et le Brésil a été mis en avant par le directeur général de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie.