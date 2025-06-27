Commerce extérieur : rendez-vous incontournable à l’ESAA ce lundi pour le congrès international

L’École Supérieure d’Art Appliqué (ESAA) accueille ce lundi un événement majeur pour tous les acteurs du commerce extérieur : le congrès international. Une occasion unique de découvrir les dernières tendances, innovations et stratégies qui façonnent le secteur. Cet événement promet d’être riche en échanges et en apprentissages, avec la participation de professionnels reconnus à l’échelle mondiale.

Restez connectés pour ne rien manquer de ce rendez-vous incontournable du commerce extérieur en 2025.

Congrès international sur le commerce extérieur : une collaboration entre l’ESAA et l’Université de Dongguk

L’Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA) et l’Université de Dongguk en Corée du Sud unissent leurs forces pour organiser un congrès international dédié au commerce extérieur et au développement économique. Prévu pour le début de la semaine prochaine, cet événement d’envergure réunira des chercheurs, des experts nationaux et internationaux, des responsables institutionnels ainsi que des opérateurs économiques.

L’objectif est de créer un espace de dialogue et de réflexion autour des enjeux majeurs du commerce extérieur, notamment les stratégies de digitalisation, la résilience des chaînes de valeur et les pratiques durables.

Les enjeux du commerce extérieur algérien au cœur des débats

Le congrès se concentrera sur les défis et opportunités du développement du commerce extérieur de l’Algérie. Les discussions porteront notamment sur l’évolution des stratégies de commerce extérieur, l’impact de la digitalisation et des innovations technologiques, la résilience des chaînes de valeur face aux crises, l’importance des pratiques durables, ainsi que les accords commerciaux et partenariats économiques.

L’objectif est d’élaborer des propositions concrètes et des recommandations stratégiques pour un commerce extérieur plus performant. Ce rendez-vous sera également l’occasion d’échanger sur les meilleures pratiques internationales en matière de commerce extérieur.

Un dialogue intersectoriel pour un commerce extérieur performant

Ce congrès international se veut être une plateforme de dialogue entre les sphères académique, institutionnelle et économique. L’objectif est de favoriser l’échange d’idées et la collaboration entre ces différents acteurs afin de formuler des propositions concrètes et des recommandations stratégiques pour le développement d’un commerce extérieur performant.

Les participants auront ainsi l’opportunité de partager leurs connaissances et expériences, tout en explorant de nouvelles perspectives pour le commerce extérieur algérien. Ce dialogue intersectoriel est essentiel pour comprendre les enjeux actuels et futurs du commerce extérieur et pour élaborer des solutions innovantes et efficaces.