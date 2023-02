Compétitivité des économies arabes – L’Algérie a amélioré sa position

Selon le dernier rapport du Fonds Monétaire Arabe (AMF), six pays ont amélioré leur compétitivité des économies arabes au cours de la période 2018-2021, dont l’Algérie, la Libye et la Jordanie. En plus, cinq autres pays ont maintenu leurs positions dans les premières places. Ainsi, le Fonds Monétaire Arabe (AMF) a fait savoir que l’Algérie a évolué dans le tableau de compétitivité des économies arabes. Nous vous invitons à découvrir dans cet article plus de détails sur cette nouvelle édition du dimanche 5 février 2023.

Comprendre l’indice de compétitivité des économies arabes

L’indice général de compétitivité des économies arabes se constitue de deux indicateurs majeurs. Soit, l’indice macroéconomique ainsi que l’indice de l’environnement et de l’attractivité des investissements.

Le premier reflète la mesure dans laquelle les gouvernements sont capables d’atteindre la stabilité économique. Et le second concerne les politiques mises en place pour améliorer le climat des affaires et attirer les investissements nationaux et étrangers.

L’indice d’intégration économique inter-arabes

Le rapport a également précisé que l’indice d’intégration économique inter-arabes est passé de 59,7 % en 2019 à 63,3 % en 2020. Et ce pour atteindre un taux de 65,8% l’année dernière. Il s’agit d’un outil utilisé pour mesurer le degré d’intégration du commerce extérieur entre les pays.

Autrement dit, il consiste à mesurer les exportations d’un pays par rapport aux importations d’un autre. Plus le degré de similitude du commerce extérieur des nations augmente, plus la possibilité d’échanges entre elles est grande.

Les produits les plus exportés par les pays arabes

Les produits les plus exportés par les pays arabes sont les produits des combustibles minéraux. Et cela, pour une valeur de 601,580 millions de dollars représentant plus de 31% du commerce extérieur total des pays arabes.

Concernant les importations, les produits alimentaires et les produits de base s’élevaient à 102,8 milliards de dollars en 2021.

En définitive, l’Algérie a amélioré sa position dans le tableau de compétitivité des économies arabes.