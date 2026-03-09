Comprendre la fraude à l’allocation touristique, un fléau qui touche de plus en plus de vacanciers chaque année

Découvrez les enjeux de l’allocation touristique de 750 euros mise en place par la Banque d’Algérie pour soutenir les voyageurs.

Entre conditions d’obtention, affaires judiciaires et sanctions pénales, plongez au cœur de ce dispositif financier qui fait débat.

Un focus particulier sera porté sur le traitement des cas par le Pôle national pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

L’allocation touristique de 750 euros : un soutien financier pour les voyageurs

La Banque d’Algérie a mis en place une allocation touristique de 750 euros, destinée à aider financièrement les voyageurs lors de leurs séjours à l’étranger.

Ce dispositif offre aux bénéficiaires une somme en devises, sous réserve du respect de certaines conditions précises. Parmi ces dernières, une durée minimale de séjour à l’étranger est exigée, fixée à sept jours.

Cette mesure vise à encourager le tourisme tout en régulant l’utilisation des devises. Cependant, son non-respect peut entraîner des conséquences juridiques, allant de mesures administratives à des poursuites pénales dans certains cas.

Conséquences juridiques du non-respect des règles d’allocation touristique

Récemment, plusieurs affaires liées à la violation de ces conditions ont été portées devant les tribunaux.

Les cas se divisent en deux catégories principales : ceux qui ne respectent pas la durée minimale du séjour et ceux qui franchissent illégalement les frontières lors du retour.

Les personnes ayant régularisé leur situation en restituant les sommes perçues dans les délais prévus peuvent être condamnées à des peines de prison avec sursis.

En revanche, pour ceux qui retournent en dehors des procédures légales, les sanctions sont plus sévères, allant jusqu’à cinq ans de prison ferme.

Le rôle du Pôle national pénal économique et financier dans la lutte contre la fraude

Actuellement, une vingtaine de dossiers sont en cours d’examen par le Pôle national pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

Ces affaires concernent des individus suspectés d’avoir commis des infractions plus complexes liées à l’allocation touristique. Ils sont placés en détention provisoire pendant l’enquête.

Par ailleurs, certaines personnes ont été identifiées comme utilisant une partie de l’allocation pour couvrir des frais de transport et d’hébergement à Tunis, puis échangeant le reste sur le marché noir des devises.

Face à cette recrudescence de fraudes, les autorités judiciaires ont adapté leur approche, examinant chaque cas individuellement pour déterminer la nature exacte de l’infraction et les mesures appropriées à prendre.