Comprendre le cancer du sein, de sa naissance silencieuse à son expansion redoutée, un voyage au cœur de la maladie.

Découvrez la complexité du cancer du sein, une maladie aux multiples facettes. Comprendre les différents types de tumeurs, leur localisation et leur caractère envahissant est essentiel pour déterminer le traitement approprié.

De l’identification précise de la lésion à l’approche thérapeutique adaptée, plongez dans l’univers des carcinomes mammaires.

Cancer du sein : une maladie aux multiples visages

Le cancer du sein est une maladie complexe et diversifiée, qui se manifeste sous plusieurs formes distinctes avec des évolutions variées. Il ne s’agit pas d’une seule pathologie, mais plutôt d’un ensemble de maladies différentes.

Les oncologues classent ces tumeurs selon leur localisation d’origine, soit les canaux ou les lobules, et leur caractère envahissant. Cette classification permet de déterminer la stratégie thérapeutique à adopter et le pronostic vital.

Il existe deux grandes catégories de cancers du sein : les cancers in situ, où la prolifération cellulaire reste confinée à son lieu d’origine sans franchir la membrane basale, et les formes invasives ou infiltrantes, qui ont la capacité de s’étendre aux tissus adjacents.

Identifier la nature exacte de la lésion est crucial pour proposer un parcours de soin personnalisé, allant de la simple surveillance active aux protocoles chirurgicaux et médicamenteux plus lourds.

Comprendre les cancers in situ et infiltrants

Les cancers in situ sont des tumeurs qui restent confinées à leur lieu d’origine, sans franchir la membrane basale.

Ils sont souvent considérés comme moins agressifs car ils ne se propagent pas aux tissus environnants. Cependant, sans traitement approprié, ils peuvent évoluer en formes invasives ou infiltrantes.

Les cancers infiltrants, quant à eux, ont la capacité de s’étendre au-delà de leur site d’origine, envahissant les tissus adjacents.

Cette capacité à se propager rend ces cancers plus dangereux et nécessite des traitements plus intensifs.

La distinction entre ces deux types de cancer est essentielle pour déterminer le parcours de soin le plus adapté pour chaque patient.

Zoom sur les principaux types de cancer du sein : CCI, CLI, CCIS et CLIS

Le carcinome canalaire infiltrant (CCI) est le type de cancer du sein le plus courant, représentant près de 80% des cas.

Il se développe dans la paroi d’un canal galactophore, qui transporte le lait vers le mamelon, et peut s’étendre aux tissus adjacents.

Le carcinome lobulaire infiltrant (CLI), quant à lui, se développe dans les lobules mammaires, responsables de la production de lait, et représente environ 10 à 15% des cas.

Le carcinome canalaire in situ (CCIS) est une forme non invasive de cancer du sein, où les cellules anormales restent confinées à l’intérieur d’un canal lactifère.

Enfin, le carcinome lobulaire in situ (CLIS) n’est pas un véritable cancer mais un marqueur de risque, indiquant une probabilité accrue de développer un cancer du sein à l’avenir.