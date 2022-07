Concert annulé : Didine Canon 16 ne monte pas sur scène et quitte la salle – Que s’est-il passé ? (Vidéo)

L’étoile montante du rap algérien a annulé son concert pour une raison inattendue. En effet, le rappeur le plus suivi en Algérie devait se présenter pour un concert, et ce dernier n’a pas eu lieu.

Surnommé Didine Canon 16, l’artiste prolifique, a su s’imposer sur la scène du rap algérien. Après avoir enchaîné les hits, il a donné rendez-vous à ses fans sur la scène. Des retrouvailles chaleureuses qui ont tourné au drame.

Motivé à retrouver ses fans après autant de temps passé loin des scènes, le rappeur a dû quitter précipitamment les lieux. Apparemment très contrariée, la star a laissé ses fans sur leur faim.

Une foule hors de contrôle

Le rendez-vous tant attendu avec l’artiste devait se dérouler au Zénith de Constantine. La foule était présente et la soirée promettait d’être magnifique.

Bien arrivé sur place, Didine à peine eu le temps de saluer sur la scène, qu’une horde de fans s’est ruée vers lui. Pris au piège par la foule, la star pourtant entourée de garde du corps a eu du mal à s’extirper de cette fourmilière.

Quelques instants plus tard, après être parvenu à se mettre en sécurité, Khireddine Yousfi, très en colère, a décidé d’annuler le show à cause de cet incident. Sur une vidéo, on le voit essayer de quitter les lieux.

Une situation très dommageable pour les fans qui ont fait le déplacement.