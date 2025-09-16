Concours inédit de l’Ambassade britannique : « Ambassadrice d’un jour », une opportunité unique pour les femmes en 2025

L’Ambassade britannique lance un concours inédit, offrant aux femmes une chance unique de se glisser dans la peau d’une ambassadrice pour une journée. Cette initiative, baptisée « Ambassadrice d’un jour », vise à promouvoir l’égalité des sexes et à encourager les femmes à s’engager davantage dans les affaires internationales.

Opportunité unique pour les jeunes filles tunisiennes offerte par l’Ambassade britannique

L’ambassade du Royaume-Uni en Tunisie a récemment dévoilé une initiative exceptionnelle destinée aux jeunes filles tunisiennes âgées de 15 à 18 ans. Il s’agit de la troisième édition du concours national « Ambassadrice d’un jour » (AFAD), organisé en lien avec la Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre.

Ce concours a pour objectif de stimuler l’ambition des participantes à devenir des leaders et des vecteurs de changement, en leur offrant l’opportunité de passer une journée aux côtés de l’ambassadeur britannique en Tunisie. Les candidates sont invitées à soumettre une vidéo ou un court essai en anglais sur le thème « La fille que je suis, le changement que je mène : les filles en première ligne des crises », avant le 26 septembre 2025.

Pour participer à cette troisième édition du concours « Ambassadrice d’un jour », les candidates doivent soumettre une vidéo ou un essai court en anglais. Le contenu doit répondre à l’une des deux questions proposées, toutes deux liées au thème de cette année : « La fille que je suis, le changement que je mène : les filles en première ligne des crises ».

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse e-mail [email protected] avant minuit le 26 septembre 2025. Ce concours est une occasion unique pour les jeunes filles tunisiennes de se positionner comme leaders et actrices du changement dans un contexte de crise.