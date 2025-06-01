Condamnation palestinienne : Israël interdit la venue de ministres arabes en Cisjordanie, tension montante

La situation en Cisjordanie connaît une escalade de tension suite à la décision d’Israël d’interdire l’accès à des ministres arabes. Cette mesure, perçue comme une condamnation palestinienne, suscite de vives réactions et alimente les tensions dans une région déjà marquée par des conflits persistants. Dans cet article, nous allons analyser les implications de cette interdiction et son impact sur les relations entre Israël et les pays arabes. Nous explorerons également les répercussions potentielles sur le processus de paix au Moyen-Orient.

Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette nouvelle crise diplomatique.

Israël critiqué pour avoir bloqué la visite de ministres arabes en Cisjordanie

La décision d’Israël d’empêcher une délégation de ministres des Affaires étrangères de pays arabes et islamiques de se rendre en Cisjordanie a suscité l’indignation des dirigeants palestiniens. Ils ont qualifié cette action d’escalade dangereuse et d’ingérence flagrante dans leurs affaires politiques. Hussein al-Cheikh, haut responsable de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a dénoncé le comportement « arrogant et provocateur » d’Israël.

Des consultations sont actuellement en cours avec les États arabes pour déterminer la réponse appropriée à cette situation. Par ailleurs, Mahmoud Al-Habbache, conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses, a souligné qu’Israël avait refusé d’accorder les permis nécessaires à la délégation pour entrer en Cisjordanie occupée.

Report de la visite suite au refus d’Israël

Le gouvernement israélien a été accusé par les dirigeants palestiniens d’entraver l’entrée en Cisjordanie d’une délégation de ministres des Affaires étrangères arabes et islamiques. Hussein al-Cheikh, figure clé de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a qualifié cette attitude d' »arrogante » et « provocatrice ». Mahmoud Al-Habbache, conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses, a révélé qu’Israël avait refusé de délivrer les autorisations nécessaires à la délégation.

Ahmed Majdalani, membre de l’OLP, a confirmé que la visite avait été reportée suite à cette décision, qu’il a jugée « condamnable » et « injustifiable ». Il a ajouté que cette interdiction s’inscrivait dans une stratégie plus large visant à affaiblir l’Autorité palestinienne.

La visite des ministres arabes : un acte de provocation pour Israël

Les ministres des Affaires étrangères de Jordanie, d’Égypte, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis avaient prévu de se rendre à Ramallah. Selon la télévision publique israélienne Kan, certains responsables du ministère israélien des Affaires étrangères perçoivent cette visite comme une provocation visant à encourager les discussions sur la création d’un État palestinien.

Cette tension s’inscrit dans le contexte plus large de l’occupation par Israël d’Al-Qods-Est et de la Cisjordanie depuis la guerre des Six Jours en 1967. Selon le droit international, Al-Qods-Est est considéré comme un territoire palestinien occupé, et son annexion par Israël est jugée illégale.