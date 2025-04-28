Condoléances présidentielles : l’émouvant hommage du chef de l’État à la famille Mbazaa

Lorsque le deuil frappe une nation, c’est tout un peuple qui pleure. C’est dans cet esprit que le chef de l’État a rendu un hommage poignant à la famille Mbazaa, marquant ainsi une page sombre de notre histoire. Un moment d’émotion intense où les mots du président ont su trouver écho dans le cœur des citoyens. Découvrez dans cet article le contenu de ce discours empreint de respect et de compassion, véritable témoignage de l’unité nationale face à l’épreuve.

Une déclaration présidentielle qui restera gravée dans les mémoires, symbole de la solidarité et de l’empathie de notre pays.

Le président tunisien Kais Saied rend hommage à Fouad Mbazaa

Le chef de l’État tunisien, Kais Saied, a exprimé ce vendredi 25 avril 2025 sa profonde tristesse suite au décès de Fouad Mbazaa, ancien président par intérim du pays. Il a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt. Mbazaa s’est éteint le mercredi 23 avril 2025 à l’âge de 91 ans et a été enterré le lendemain.

Ayant débuté sa carrière politique sous Habib Bourguiba, il a servi dans diverses fonctions ministérielles avant d’assumer la présidence par intérim après la chute de Zine El Abidine Ben Ali. Sa contribution significative à la vie politique tunisienne, notamment en tant qu’ambassadeur au Maroc et maire de Carthage, reste gravée dans l’histoire du pays.

Le parcours politique de Fouad Mbazaa : de Bourguiba à Ben Ali

Fouad Mbazaa a marqué la scène politique tunisienne, débutant sous le règne de Habib Bourguiba avant de poursuivre son engagement sous Ben Ali. Il a occupé des postes clés, dont celui de ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Santé publique. Son rôle d’ambassadeur au Maroc et de maire de Carthage entre 1995 et 1997 témoigne également de sa polyvalence.

Avant d’assurer la présidence par intérim suite à la chute de Ben Ali, il a présidé la chambre des députés jusqu’au 15 janvier 2011. Son parcours illustre son dévouement à la Tunisie.

La présidence par intérim de Fouad Mbazaa : une transition délicate

Après la destitution de Zine El Abidine Ben Ali, Fouad Mbazaa a endossé le rôle de président par intérim de la Tunisie. Cette période transitoire, qui s’est étendue du 15 janvier au 13 décembre 2011, a été marquée par des défis majeurs. Mbazaa, fort de son expérience politique acquise sous les régimes de Bourguiba et Ben Ali, a su naviguer dans ce contexte tumultueux.

Sa présidence par intérim a permis à la Tunisie de maintenir une certaine stabilité en attendant l’élection d’un nouveau chef d’État. Ce chapitre de sa carrière illustre son engagement indéfectible envers son pays en temps de crise.