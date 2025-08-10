Condoléances royales : le Roi exprime sa profonde tristesse à la famille de Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich

L’expression de la douleur et du respect envers ceux qui nous quittent est une tradition profondément ancrée dans les coutumes royales. C’est dans cet esprit que le Roi a exprimé sa profonde tristesse à la famille de Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich, un homme dont l’influence et l’héritage ont marqué son époque.

Dans cet article, nous allons explorer la signification de ce geste royal, ainsi que l’impact et l’importance de la figure de Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich. Plongez avec nous dans cette histoire de respect, de deuil et d’hommage.

Le Roi Mohammed VI exprime sa compassion suite au décès du Cheikh Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich

Le souverain marocain, le Roi Mohammed VI, a transmis un message empreint de compassion et de condoléances à la famille du défunt Cheikh Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich, guide spirituel de la Tariqa Qadirya Boutchichia. Profondément attristé par cette perte, le Roi a rendu hommage à l’engagement du Cheikh envers l’Islam et ses valeurs de tolérance.

Il a également exprimé sa sincère sympathie aux disciples de la Tariqa Qadirya Boutchichia, au Maroc et dans le monde entier, tout en priant pour que le Tout-Puissant accorde patience et réconfort à tous ceux affectés par ce deuil.

Un hommage royal à un fervent défenseur de l’Islam et du Trône Alaouite

Dans son message, le Roi Mohammed VI a souligné les qualités exceptionnelles du Cheikh Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich, qui a consacré sa vie à servir l’Islam, en promouvant ses préceptes de tolérance et de juste milieu. Il a également mis en lumière son dévouement inébranlable aux valeurs spirituelles, soufies et sunnites.

Le Souverain a rappelé l’attachement indéfectible du Cheikh au Trône Alaouite, son loyalisme immuable aux constantes de la Nation et sa fidélité sans faille à l’Institution d’Imarat Al Mouminine. Suite à cette perte cruelle, le Roi a imploré le Très-Haut de récompenser amplement le défunt pour ses actions louables au service de la Nation.

Prières et souhaits du roi pour le défunt

Le Roi Mohammed VI a supplié Dieu d’accorder une récompense généreuse au Cheikh Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich pour ses actions méritoires en faveur de la Nation. Il a également prié pour que le défunt soit accueilli dans l’immensité du paradis divin.

Ces prières et vœux royaux revêtent une importance particulière dans le contexte du deuil, car ils témoignent non seulement de la reconnaissance du Souverain pour les services rendus par le Cheikh, mais aussi de son désir sincère de voir son âme reposer en paix.

Ils offrent également un certain réconfort à ceux qui pleurent la perte du guide spirituel, en soulignant l’espoir d’une vie éternelle paisible pour le défunt.