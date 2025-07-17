Condoléances royales : Mohammed VI exprime sa tristesse à la famille de l’illustre Ahmed Faras

L’émotion est palpable au Maroc suite à la disparition de l’illustre Ahmed Faras. Le roi Mohammed VI n’a pas manqué d’exprimer sa profonde tristesse face à cette perte, adressant ses condoléances à la famille du défunt. Un geste royal qui témoigne de l’importance de cet homme dans le royaume chérifien.

Découvrez dans cet article les détails de ce message de compassion et l’impact qu’a eu Ahmed Faras sur la nation marocaine.

Le roi Mohammed VI exprime sa profonde affliction suite au décès d’Ahmed Faras

Le Souverain marocain, le Roi Mohammed VI, a fait part de son émotion et de sa tristesse à la suite du décès de l’ancien footballeur international Ahmed Faras. Dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt, le Roi a exprimé sa compassion et a rendu hommage à l’un des plus grands talents du football marocain.

Il a rappelé les contributions significatives de Faras au football national et international dans les années 60 et 70, y compris sa victoire au Ballon d’or africain en 1975 et son rôle clé dans le triomphe de l’équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations en 1976.

Un hommage royal à Ahmed Faras, étoile du football marocain

Le Roi Mohammed VI a salué la mémoire d’Ahmed Faras, décrivant l’ancien footballeur comme une des grandes étoiles du football marocain et son meilleur buteur international. Il a souligné l’impact significatif de Faras sur le football national, notamment durant les années 60 et 70, où il a contribué à faire briller le Maroc sur la scène continentale et internationale.

Le Souverain a également rappelé que Faras fut le premier joueur marocain à décrocher le Ballon d’or africain en 1975 et qu’il a joué un rôle majeur dans la victoire de l’équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations en 1976.

Faras, un modèle de patriotisme et d’humanité

Dans son message, le Roi Mohammed VI a également mis en exergue les nobles qualités humaines de Faras et son dévouement sincère pour sa patrie. Il a souligné que ces traits de caractère ont fait de lui un exemple à suivre pour les générations futures.

Le Souverain a ensuite adressé ses prières à Dieu, implorant Sa clémence pour accueillir Faras dans Son paradis éternel, le récompenser pour ses actions louables au service de son pays et apporter patience et consolation à sa famille endeuillée.