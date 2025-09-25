Conflit Palestinien : Le Maroc maintient fermement sa position, une décision cruciale pour 2025

Le conflit Palestinien, une question épineuse qui continue de diviser la communauté internationale. Au cœur de ces débats, le Maroc, un acteur clé du monde arabe, maintient fermement sa position. Une décision qui, en cette année 2025, revêt une importance cruciale.

Quels sont les enjeux de cette prise de position ? Comment le Royaume chérifien se positionne-t-il face à ce dossier complexe ? Cet article vous propose d’explorer en profondeur la politique marocaine vis-à-vis du conflit Palestinien et d’en comprendre les implications pour l’avenir.

Le Maroc réaffirme son soutien à la solution à deux États au Moyen-Orient

Lors de la 80e Assemblée générale de l’ONU, Aziz Akhannouch, chef du gouvernement marocain, a renouvelé l’engagement du Maroc en faveur d’une solution à deux États pour résoudre le conflit au Moyen-Orient. Selon lui, cette solution est « la seule voie » vers une paix durable dans la région et ne peut être ni reportée ni mise de côté.

Elle doit plutôt devenir une obligation morale et politique immédiate. Akhannouch a également souligné la nécessité d’établir un calendrier précis pour garantir les droits légitimes du peuple palestinien.

Akhannouch appelle à des mécanismes sécuritaires durables et au cessez-le-feu immédiat

En plus de réaffirmer l’engagement du Maroc envers une solution à deux États, Akhannouch a insisté sur la mise en place de mécanismes sécuritaires durables dans la région, basés sur le droit international et le respect mutuel.

Il a également appelé à :

Une mobilisation internationale pour mettre fin à la guerre actuelle

Favoriser un cessez-le-feu immédiat

Encourager le retour aux négociations.

Selon lui, il est crucial de garantir l’accès à l’aide humanitaire sans entraves ni conditions, et de renforcer le rôle de l’UNRWA dans la reconstruction de la région.

Le Maroc défend les lieux saints et exprime sa solidarité avec les pays attaqués

Akhannouch a réitéré l’engagement indéfectible du Maroc, sous la houlette du Roi Mohammed VI, à protéger les lieux sacrés, en particulier la Mosquée Al-Aqsa. Il a souligné le rôle actif de l’Agence Bayt Mal Al-Qods dans la préservation de l’identité culturelle d’Al-Qods et le soutien aux aspirations légitimes du peuple palestinien.

Par ailleurs, il a exprimé la solidarité du Maroc avec le Qatar, la Syrie et le Liban face aux agressions israéliennes. Enfin, Akhannouch a affirmé que le Maroc prône des solutions pacifiques respectant la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale en Libye, au Yémen, au Soudan et en Somalie.