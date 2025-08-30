Conseil technique expert : L’outil parfait pour conquérir le marché algérien en 2025

L’Algérie, un marché en pleine expansion, offre des opportunités d’affaires inégalées. Pourtant, conquérir ce territoire requiert une approche stratégique et l’utilisation d’outils spécifiques. Cet article vous présente un conseil technique expert pour vous aider à naviguer avec succès sur le marché algérien. Que vous soyez une start-up cherchant à s’implanter ou une entreprise établie désireuse de renforcer sa présence, cet outil pourrait bien être la clé de votre réussite.

Préparez-vous à découvrir comment optimiser vos chances de réussite sur le marché algérien en 2025.

Naissance du comité technique consultatif pour l’industrie automobile algérienne

L’Algérie accueille un nouvel intervenant dans son paysage industriel : le comité technique consultatif. Ce dernier, annoncé récemment par le ministre de l’Industrie, est conçu comme un « cerveau opérationnel ». Sa mission principale est d’établir des critères précis pour le développement de l’industrie automobile et de veiller à leur mise en œuvre sur le terrain.

L’objectif est clair : construire une industrie progressive et réaliste, en phase avec les capacités du pays. Rachid Bekhechi, président de la Bourse de la sous-traitance et de partenariat de l’Ouest (BSTPO), voit en cette structure la « pierre angulaire » de la régulation et de l’organisation de l’industrie automobile en Algérie.

Composition et missions du comité technique consultatif

Le comité technique consultatif se compose d’experts industriels, d’ingénieurs, de sous-traitants et de représentants d’usines. Il a pour rôle de formuler des propositions adaptées au marché local, de définir des taux d’intégration réalistes et de recommander leur mise en œuvre effective dans les usines.

Le comité veille également à l’inclusion de fournisseurs algériens dans les chaînes de production et suit l’évolution du fichier national des sous-traitants. Au-delà de la régulation, le comité aspire à stimuler la recherche et le développement (R&D) dans le secteur mécanique et automobile, favorisant ainsi l’innovation et la souveraineté industrielle.

Impact et enjeux du comité technique consultatif pour l’économie algérienne

Le comité technique consultatif a un rôle crucial dans la création de valeur ajoutée locale, la stimulation de la recherche scientifique et technologique, et l’ancrage durable de l’innovation dans l’économie algérienne. Selon Rachid Bekhechi, président de la BSTPO, ce comité pourrait transformer profondément la structure économique du pays.

En effet, si ses recommandations sont mises en œuvre, il pourrait devenir un outil stratégique pour structurer un secteur automobile en quête de cohérence et de durabilité. Ainsi, le comité ne se limite pas à la régulation, mais vise également à ouvrir la voie à une véritable souveraineté industrielle.