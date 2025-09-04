Conseils d’un député pour éviter les vols ratés à l’aéroport d’Alger : ce qu’il faut savoir absolument

Voyager peut être une expérience stressante, surtout lorsqu’il s’agit de prendre l’avion. Les vols ratés sont un cauchemar pour tout voyageur. Pour vous aider à éviter ce désagrément à l’aéroport d’Alger, un député partage ses conseils précieux.

Cet article vous fournira des informations essentielles pour optimiser votre temps et assurer un voyage sans encombre. Que vous soyez un habitué des voyages aériens ou un novice, ces astuces vous seront certainement utiles. Alors, préparez-vous à découvrir comment rendre votre prochain voyage à l’aéroport d’Alger plus agréable et moins stressant.

Tension à l’aéroport d’Alger : une affluence record provoque des incidents

Depuis quelques jours, l’aéroport d’Alger est le théâtre d’une situation inédite. Un nombre croissant de voyageurs manquent leurs vols, créant une tension palpable. Cette situation exceptionnelle est due à une affluence qui dépasse largement les capacités habituelles de l’aéroport.

Farès Rahmani, député représentant la diaspora, a tiré la sonnette d’alarme auprès des autorités. L’un des facteurs contribuant à cette situation est l’augmentation du nombre de voyageurs revenant dans leur pays de résidence. Cette affluence sans précédent met à rude épreuve la gestion du trafic aérien, entraînant des perturbations pour les passagers.

La Foire commerciale intra-africaine (IATF) exacerbe la situation à l’aéroport d’Alger

La tenue de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) à Alger a ajouté une pression supplémentaire sur l’aéroport déjà en difficulté. Attirant plus de 2 000 exposants et 35 000 visiteurs de 140 pays, cet événement majeur a engendré un afflux massif de voyageurs.

Cette augmentation du trafic aérien a exacerbé les problèmes existants, rendant la gestion du trafic aéroportuaire encore plus complexe. Les passagers et les professionnels participant à l’IATF doivent désormais faire face à des défis logistiques supplémentaires pour embarquer dans les meilleures conditions possibles.

Les conseils de Farès Rahmani pour faire face à la crise aéroportuaire

Devant cette situation critique, le député Farès Rahmani a émis des recommandations pertinentes. Il a insisté sur l’importance pour les voyageurs de se rendre à l’aéroport d’Alger bien avant l’heure de leur vol pour éviter tout risque de manquer leur embarquement.

Selon lui, une bonne anticipation permettrait de passer les contrôles de sécurité et l’enregistrement dans les meilleures conditions, surtout en période d’affluence.

Par ailleurs, il a appelé à une gestion plus efficace de la part des autorités aéroportuaires pour minimiser les désagréments subis par les passagers et les compagnies aériennes.