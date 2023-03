Continuité des marchés de proximité après le Ramadan, une solution pour lutter contre la spéculation ?

Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a récemment abordé la possibilité que les marchés de proximité se poursuivent tout au long de l’année lors d’une intervention sur la Chaîne 1 de la radio nationale. Il a souligné que l’Algérie dispose actuellement de nombreux marchés privés et publics. Un programme d’ouverture de 550 marchés commerciaux est également en cours, dont plus de 400 ont déjà été ouverts dans de nombreuses municipalités.

Dans ce même contexte, Zitouni a ajouté que si les marchés de proximité permettent effectivement de casser les prix et de lutter efficacement contre la spéculation, leur maintien à long terme pourrait être envisagé.

Les marchés de proximité, une réponse à la spéculation en Algérie

En Algérie, la lutte contre la spéculation est un enjeu majeur pour stabiliser les prix et protéger le pouvoir d’achat des citoyens. Les marchés de proximité sont perçus comme un moyen de contrer la spéculation en rapprochant les producteurs des consommateurs et en limitant les intermédiaires. De plus, ces espaces offrent aux petits agriculteurs et producteurs locaux une opportunité de vendre leurs produits directement au public, sans passer par les grossistes et les circuits de distribution traditionnels.

Dans ce contexte, plusieurs initiatives visant à encourager l’essor des marchés de proximité ont vu le jour ces dernières années. Parmi elles, on peut citer la création de zones d’échange direct entre producteurs et consommateurs ou encore la mise en place de dispositifs de soutien aux agriculteurs locaux souhaitant s’installer sur ces marchés.

Les bénéfices des marchés de proximité pour les consommateurs

Outre leur rôle dans la lutte contre la spéculation, les marchés de proximité présentent également de nombreux avantages pour les consommateurs algériens. En effet, ils permettent notamment de :

Profiter de produits frais et locaux : les marchés de proximité mettent à disposition des consommateurs des aliments cultivés et produits localement, garantissant ainsi leur fraîcheur et leur qualité.

Réduire les coûts de transport : en achetant directement auprès des producteurs locaux, les consommateurs diminuent les coûts induits par la logistique et le transport des marchandises.

Soutenir l'économie locale : en privilégiant les circuits courts, les consommateurs contribuent à dynamiser l'économie locale et à créer des emplois durables.

Renforcer les liens sociaux : les marchés de proximité favorisent les rencontres et les échanges entre les habitants d'un même quartier ou d'une même ville.

Un soutien de l’État pour développer les marchés de proximité en Algérie

Afin de favoriser la pérennisation des marchés de proximité et d’en stimuler le développement, plusieurs mesures pourraient être envisagées par l’État algérien. Parmi elles :

Accorder des aides financières : pour encourager les producteurs locaux à s'installer sur les marchés de proximité, des subventions ou des crédits à taux bonifié pourraient être octroyés.

Mettre en place un cadre réglementaire favorable : il est nécessaire de définir des règles claires et équitables pour l'installation et le fonctionnement des marchés de proximité, afin de garantir leur pérennité et leur attractivité.

Promouvoir les marchés de proximité auprès du grand public : des campagnes de communication et des actions de sensibilisation pourraient être menées pour inciter les consommateurs à privilégier ces espaces d'échange direct avec les producteurs locaux.

Favoriser la coopération entre acteurs locaux : l'État peut jouer un rôle de facilitateur en encourageant la mise en réseau des différents acteurs impliqués dans les marchés de proximité (producteurs, consommateurs, collectivités locales, etc.).

En conclusion, la lutte contre la spéculation en Algérie pourrait passer par le maintien des marchés de proximité à long terme. Ces espaces d’échange direct entre producteurs et consommateurs sont en effet perçus comme un moyen efficace pour casser les prix et protéger le pouvoir d’achat des citoyens algériens. Toutefois, leur pérennisation nécessitera un soutien actif de l’État, qui devra mettre en place des mesures incitatives et un cadre réglementaire favorable à leur développement.

