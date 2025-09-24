Contrats de travail et sous-traitance : la nouvelle loi enfin dévoilée dans le journal officiel

La législation française évolue constamment pour s’adapter aux nouvelles réalités du monde du travail. Une récente publication au Journal Officiel vient de dévoiler une nouvelle loi concernant les contrats de travail et la sous-traitance. Cette loi, attendue par de nombreux acteurs économiques, promet d’apporter des changements significatifs dans le paysage juridique du travail en France.

La Tunisie publie une nouvelle loi sur les contrats de travail et la sous-traitance

Le Journal officiel de la République tunisienne a récemment dévoilé les modalités d’application du chapitre 30 du Code du travail, découlant de la loi numéro 9 de l’année 2025. Cette loi, qui concerne l’organisation des contrats de travail et la prévention de la sous-traitance, impose aux entreprises fournissant des services ou réalisant des travaux de souscrire une garantie financière auprès d’une institution bancaire dans un délai de trois jours après la signature du contrat.

Cette mesure vise à assurer le paiement des salaires et des cotisations sociales des employés en cas de défaillance de l’entreprise prestataire.

Les obligations financières des entreprises prestataires en Tunisie

En vertu de la loi tunisienne, les entreprises prestataires sont tenues de contracter une garantie financière auprès d’une banque ou d’un établissement financier dans un délai de trois jours suivant la signature du contrat de service ou de travaux.

Cette garantie, dont la validité s’étend sur toute la durée d’exécution du contrat, est fixée à 20% de la valeur totale du contrat. Ce dispositif vise à protéger les salariés en cas de non-paiement de leurs rémunérations par l’entreprise prestataire, assurant ainsi une meilleure sécurité financière pour ces derniers.

Protection des droits des salariés et responsabilité de l’entreprise bénéficiaire

La garantie financière, équivalente à 20% du contrat, est destinée à couvrir les dettes envers les employés de l’entreprise prestataire si celle-ci ne les règle pas dans un délai de sept jours après leur échéance. Cela comprend les salaires et les cotisations sociales.

En cas de manquement de l’entreprise prestataire, l’entreprise bénéficiaire doit assumer le paiement des employés concernés. Elle peut ensuite se retourner contre la banque ou l’institution financière détentrice de la garantie pour récupérer ces sommes, devenant ainsi créancier de l’entreprise prestataire.