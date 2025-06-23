Contrebande explosive : saisie record de produits illégaux d’une valeur de 900 mille dinars dans le sud tunisien

La contrebande est un fléau qui sévit partout dans le monde, et la Tunisie n’est pas épargnée. Récemment, une opération de grande envergure a permis de mettre à jour un réseau de trafiquants particulièrement audacieux. Leur spécialité ? Des produits explosifs, dont la valeur totale s’élève à 900 mille dinars. Cette saisie record, réalisée dans le sud du pays, met en lumière l’ampleur de ce phénomène inquiétant.

Plongez au cœur de cette affaire hors normes, qui a mobilisé les forces de l’ordre tunisiennes et internationales.

Saisie record de contrebande par la douane tunisienne

La garde douanière tunisienne a mené une série d’opérations réussies à Ben Guerdane, Gabès et Sfax, permettant la saisie de marchandises illégales pour une valeur totale dépassant 900 mille dinars. Ces opérations ont permis l’interception d’une voiture non immatriculée en Tunisie transportant des bijoux fantaisie, des téléphones portables, des produits cosmétiques, des cigarettes électroniques et des accessoires pour téléphones, estimés à environ 700 mille dinars.

D’autres saisies importantes ont été réalisées à Gabès et Skhira, notamment de cigarettes de contrebande et de liquides pour cigarettes électroniques. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la lutte continue de la douane tunisienne contre la contrebande et le commerce illégal.

Zoom sur les opérations de saisie à Ben Guerdane, Gabès et Skhira

À Ben Guerdane, une voiture non enregistrée localement a été interceptée suite à une embuscade dans un secteur désertique isolé. Le véhicule transportait une grande quantité de bijoux fantaisie, de téléphones mobiles, de produits cosmétiques, de cigarettes électroniques et d’accessoires pour téléphones, estimés à environ 700 mille dinars. À Gabès, la douane a mis la main sur des cigarettes de contrebande d’une valeur de 195 mille dinars.

Enfin, à Skhira, un lot de liquides pour cigarettes électroniques a été découvert dissimulé dans un espace spécialement aménagé, pour une valeur de 25 mille dinars. Ces opérations démontrent l’engagement constant de la douane tunisienne dans la lutte contre le commerce illégal.

La lutte contre la contrebande se poursuit à Sfax

À Sfax, l’ingéniosité des contrebandiers a été mise en échec par la vigilance des douaniers. Une cargaison de cigarettes électroniques, d’une valeur estimée à 15 mille dinars, a été découverte cachée dans une roue de secours. Cette saisie témoigne de la persévérance des forces douanières tunisiennes dans leur combat contre le commerce illégal.

Ces opérations successives démontrent que la douane est constamment sur le qui-vive, prête à déjouer les stratagèmes les plus sophistiqués des contrebandiers. La lutte contre la contrebande reste une priorité pour la Tunisie, et chaque saisie représente une victoire dans cette bataille sans relâche.