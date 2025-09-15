Controverse à Ifrane : ASI School riposte suite à l’exclusion controversée de plusieurs élèves

La ville d’Ifrane est actuellement le théâtre d’une controverse qui secoue l’univers éducatif marocain. Au cœur de cette tempête, l’ASI School, une institution réputée, fait face à des accusations suite à l’exclusion controversée de plusieurs élèves.

La direction de l’école a décidé de riposter et de donner sa version des faits. Cet article se propose de vous plonger au cœur de cette affaire qui suscite de vives réactions. Restez connectés pour découvrir les derniers rebondissements de ce dossier brûlant.

ASI School : Les dessous de l’exclusion de sept familles

Face à une vague de critiques sur les réseaux sociaux, ASI School a décidé de clarifier la situation concernant l’exclusion de sept familles. Ces mesures drastiques ont été prises suite à des violations répétées du règlement intérieur par ces dernières.

Parmi les comportements inacceptables figurent le harcèlement et l’intimidation envers les enseignants, le personnel administratif et d’autres familles. De plus, ces familles ont tenté à plusieurs reprises de s’immiscer dans l’administration de l’école, allant jusqu’à imposer leurs décisions par l’intimidation.

Ces actions ont eu un impact négatif sur l’environnement scolaire, poussant quatre directeurs successifs à quitter l’établissement.

Impact des comportements nuisibles sur l’ASI School et ses élèves

L’école ASI a subi les conséquences de ces agissements déplorables, entraînant la démission de quatre directeurs successifs et de plusieurs enseignants. Malgré ces défis, l’établissement a toujours veillé à préserver le bien-être de ses 250 élèves et à maintenir la qualité de l’éducation offerte.

Cette priorité absolue a permis à l’ASI School de conserver sa réputation d’excellence, reconnue au Maroc et à l’international. En dépit des difficultés rencontrées, l’école reste déterminée à protéger sa communauté éducative et à assurer un environnement propice à l’apprentissage pour tous ses élèves.

ASI School : Dialogue, procédures judiciaires et actions légales

Malgré les tentatives de dialogue constructif de l’ASI School, l’agressivité persistante des sept familles a conduit l’établissement à leur demander d’inscrire leurs enfants ailleurs dès mars-avril 2025.

Ces familles ont réagi en engageant 49 procédures judiciaires contre l’école, toutes infructueuses jusqu’à présent. Deux affaires sont encore en cours devant le tribunal. L’ASI School reste confiante en la justice pour résoudre ces différends.

Par ailleurs, l’établissement se réserve le droit d’engager des poursuites légales contre toute personne dont les actions violent la loi ou nuisent à l’image et à la dignité de l’institution.