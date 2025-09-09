Controverse sur les plaques d’immatriculation : la décision surprenante du ministère dévoilée

La question des plaques d’immatriculation a toujours été un sujet de débat houleux. Récemment, une décision surprenante du ministère a relancé la controverse, suscitant des réactions diverses et variées. Quelle est cette décision qui fait tant parler ? Pourquoi provoque-t-elle autant de remous ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Restez avec nous pour comprendre les tenants et aboutissants de cette nouvelle mesure qui pourrait bien changer la donne dans le monde de l’automobile.

Le ministère du Transport et de la Logistique répond aux rumeurs sur les réseaux sociaux

Face aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant des procès-verbaux liés aux plaques d’immatriculation des véhicules destinés à la circulation internationale, le ministère du Transport et de la Logistique a décidé de clarifier la situation.

Dans un communiqué officiel, le ministère a expliqué que ces procès-verbaux concernaient des infractions pour non-conformité des plaques d’immatriculation aux normes établies par le Code de la route, et non pas le fait que ces véhicules circulent sur le territoire national avec des plaques destinées à la circulation internationale.

Cette polémique a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux, car elle a semé la confusion chez les usagers quant à la réglementation en vigueur.

Précisions sur les infractions liées aux plaques d’immatriculation

Le ministère a précisé que les infractions relevées concernent la non-conformité des plaques d’immatriculation avec les spécifications énoncées dans les articles 61 et 61-1 du Code de la route, détaillées dans les annexes 12, 13 et 14 de l’arrêté du ministre de l’Équipement et du Transport n°2711.10 du 29 septembre 2010.

Il ne s’agit donc pas d’une question de circulation nationale avec des plaques destinées à un usage international. Le ministère a également souligné qu’il avait pris des mesures pour éviter que les citoyens ne soient pénalisés lorsqu’ils voyagent à l’intérieur ou à l’extérieur du pays avec leurs véhicules immatriculés au Maroc.

Adoption de la plaque d’immatriculation internationale pour protéger les citoyens

Dans le but de préserver les citoyens des amendes lors de leurs déplacements nationaux ou internationaux avec leurs véhicules marocains, le ministère a pris une décision importante.

En attendant la finalisation de la modification de l’article 28 de l’arrêté n°2711.10 relatif à l’immatriculation des véhicules, il a été autorisé à tous les usagers désirant voyager à l’étranger avec leurs véhicules d’utiliser la plaque d’immatriculation internationale, conformément au modèle défini dans l’annexe n°13 du même arrêté.

Cette mesure s’applique également lors de leurs déplacements sur le territoire national, offrant ainsi une protection supplémentaire aux citoyens contre les sanctions liées à la non-conformité des plaques d’immatriculation.