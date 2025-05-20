Conversion monétaire : l’incroyable achat d’une Franco-Algérienne pour seulement 2,30 € en Algérie

Découvrez l’histoire fascinante d’une Franco-Algérienne qui a réussi à réaliser un achat incroyable en Algérie pour seulement 2,30 €. Grâce à la conversion monétaire, elle a pu tirer profit de la situation économique et faire une affaire inouïe. Cet article vous plongera dans les détails de cette transaction étonnante, mettant en lumière les différences économiques entre les pays et comment elles peuvent être exploitées.

Préparez-vous à être surpris par ce que peut acheter une somme apparemment modeste dans un autre pays. Restez avec nous pour découvrir cette histoire captivante.

Les motivations des visites régulières de la diaspora algérienne en Algérie

La diaspora algérienne, particulièrement celle résidant en France, ne manque jamais une occasion de retourner dans leur pays natal. Que ce soit pour le Ramadan, l’Aïd ou les vacances scolaires, ils sont nombreux à prendre l’avion pour l’Algérie. Malgré le coût élevé des billets d’avion, souvent supérieur à 700 euros pour un aller-retour Paris-Alger, l’afflux vers l’Algérie ne faiblit pas, surtout pendant les vacances d’été.

Ce phénomène illustre non seulement le lien fort qui unit ces Algériens à leur pays d’origine, mais aussi l’attrait du faible coût de la vie sur place. En effet, grâce au taux de change avantageux et aux prix bas des produits, notamment ceux subventionnés par l’État, le séjour en Algérie reste économique malgré le coût du voyage.

Le pouvoir d’achat renforcé des voyageurs français en Algérie

Le taux de change favorable joue un rôle crucial dans l’attrait économique de l’Algérie pour les voyageurs français. En effet, un euro échangé sur le marché noir peut valoir jusqu’à 260 dinars algériens, ce qui signifie qu’un voyageur avec 100 euros dispose de près de 26 000 dinars. Pour mettre cela en perspective, le SMIG en Algérie est de 20 000 dinars et le salaire moyen de 40 000 dinars.

Par conséquent, les voyageurs français, dont le SMIG est de 1 400 euros, bénéficient d’un pouvoir d’achat considérablement accru. De plus, l’État algérien subventionne certains produits, comme le lait, le café, l’huile, le sucre et le carburant, rendant leur coût encore plus abordable pour les visiteurs.

Une Franco-Algérienne démontre le faible coût de la vie en Algérie sur TikTok

Une Franco-Algérienne a récemment partagé sur TikTok son expérience d’achat en Algérie, illustrant ainsi l’accessibilité des prix locaux pour ceux qui disposent de « l’argent français ». Pour moins de 3 €, elle a pu acquérir une variété de produits alimentaires : quatre paquets de chips, un paquet de biscuits au chocolat, quatre yaourts, un paquet de gaufrettes, deux paquets de bonbons et trois boissons grand format.

Le total de ses achats s’élevait à seulement 2,30 €, après avoir échangé ses euros à environ 255 DZD l’unité. Cette anecdote souligne non seulement l’attrait économique de l’Algérie pour les voyageurs français, mais aussi l’impact significatif du taux de change favorable sur leur pouvoir d’achat.