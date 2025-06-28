Coopération académique : Jendouba et El Tarf renforcent leurs liens universitaires pour un avenir prometteur

L’université est un lieu de partage et d’échange, où les connaissances sont transmises et enrichies. C’est dans cette optique que les universités de Jendouba en Tunisie et El Tarf en Algérie ont décidé de renforcer leurs liens académiques. Cette coopération vise à créer un avenir prometteur pour les étudiants des deux institutions. Découvrez comment ces deux universités envisagent leur collaboration et quels sont les bénéfices attendus pour les étudiants et le monde académique en général.

Un partenariat qui s’inscrit dans une dynamique d’ouverture et de mutualisation des savoirs, pour une meilleure qualité de l’enseignement supérieur.

Accord de coopération entre l’Université de Jendouba et l’Université Chadli Bendjedid

L’Université de Jendouba en Tunisie et l’Université Chadli Bendjedid d’El Tarf en Algérie ont conclu un accord de coopération académique ce vendredi. Cet accord vise à renforcer les liens bilatéraux et à promouvoir la coopération internationale entre ces deux institutions frontalières. Le recteur de l’Université de Jendouba, Hichem Sebaï, a souligné que cette convention permettra de développer et de partager les compétences et expertises des deux universités.

Il a également précisé que cet accord s’inscrit dans une volonté de consolider les cadres de la recherche scientifique et de la formation, conformément aux priorités nationales tunisiennes et algériennes.

Impact du partenariat sur la recherche et la visibilité académique

Ce partenariat stratégique entre les deux universités vise à renforcer la recherche scientifique et la formation, en ligne avec les priorités nationales de la Tunisie et de l’Algérie. Il offre une opportunité unique pour mutualiser les compétences et expertises, favorisant ainsi le développement de projets de recherche conjoints.

De plus, cet accord devrait améliorer la visibilité académique des deux institutions, leur permettant de se positionner favorablement dans les classements régionaux et internationaux. En somme, cette collaboration s’annonce comme un levier majeur pour l’excellence académique et l’innovation dans la région.

Concrétisation du partenariat et vision à long terme

Le recteur de l’Université Chadli Bendjedid, Sofiene Sassi, a souligné que ce partenariat est le résultat de nombreuses années de discussions, de réunions et d’échanges. Il a conduit à des engagements tangibles, notamment le lancement de projets de recherche communs mobilisant les ressources scientifiques, technologiques et étudiantes des deux universités.

Trois ateliers ont également été organisés, axés sur les parcours de formation, le développement de projets de recherche conjoints et la mise en place de mécanismes de co-tutelle et de pilotage académique partagés. M. Sassi a insisté sur l’importance d’ancrer ce partenariat dans une vision à long terme, basée sur des critères de qualité, des priorités stratégiques communes, l’excellence et l’innovation.