Coopération parlementaire : rencontre cruciale avec les pays américains, le ministère des AE en discussion

La coopération parlementaire est un pilier essentiel de la diplomatie internationale. Elle joue un rôle crucial dans le renforcement des relations entre les nations et la promotion de la paix mondiale. C'est dans cette optique que se tiendra une rencontre majeure avec les pays américains, orchestrée par le ministère des Affaires Étrangères.

Renforcement de la coopération parlementaire tuniso-américaine

Une réunion de travail a été organisée ce mercredi entre le Groupe de coopération parlementaire avec les pays du continent américain et les représentants du ministère des Affaires étrangères tunisien. Cette rencontre avait pour objectif d’améliorer la coordination entre le Parlement et le ministère, en vue d’une complémentarité optimale entre les fonctions législative et exécutive. L’importance d’une harmonie entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie officielle a été soulignée.

Les principes fondamentaux de la diplomatie tunisienne ont été rappelés, notamment l’attachement à la souveraineté nationale, l’indépendance de la décision et une coopération basée sur le respect mutuel. Les États-Unis ont été reconnus comme un partenaire commercial majeur pour la Tunisie.

Accent sur la coopération tuniso-canadienne

La réunion a également mis en lumière l’importance des relations de coopération entre la Tunisie et le Canada, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur, de l’autonomisation des femmes et de la formation professionnelle. Les représentants ont insisté sur la nécessité d’accroître la présence économique et culturelle tunisienne au Canada, par une participation plus active aux salons et événements, ainsi que par la signature de nouveaux accords couvrant divers secteurs.

Le rôle du Comité d’appui à la coopération tuniso-canadienne, composé de membres de la communauté tunisienne au Canada, a été salué pour son implication dans le développement des relations bilatérales.

Amérique latine : un partenaire économique en devenir pour la Tunisie

Les représentants du ministère ont également abordé les relations économiques entre la Tunisie et l’Amérique latine, mettant en avant le potentiel de cette région, notamment le Brésil et l’Argentine. Ils ont souligné l’importance de relancer les exportations de phosphate, particulièrement vers le Brésil.

Des collaborations existantes avec des pays tels que le Venezuela et Cuba dans les secteurs de la santé et de la pharmacie ont été mentionnées, avec une volonté d’étendre ces coopérations à d’autres domaines. Les députés ont insisté sur la nécessité de diversifier les partenariats internationaux de la Tunisie, tout en tenant compte des évolutions de la carte économique mondiale.