Corsica Linéa – Algérie : la compagnie est de nouveau ravagée par les critiques

La compagnie Corsica Linéa est de nouveau sous le feu des critiques des voyageurs algériens. En effet, ce n’est pas la première fois que des utilisateurs de la compagnie maritime se plaignent. À plusieurs reprises, on a pu lire des commentaires négatifs la concernant, accompagnés de vidéos mettant en scène l’état des infrastructures ou encore du service réservé aux passagers.

La dernière polémique datée remonte en début de période de vacances où non seulement, des passagers étaient mal accueillis au sein du ferry par le personnel douanier, au port d’Espagne, mais aussi le navire qui assurait la traversée était en état catastrophique. La compagnie comprend 8 navires et ferries dans sa flotte et pourtant la plupart ne semble pas être à la hauteur des attentes de sa clientèle. Encore, ce vendredi 22 juillet, de nouvelles critiques sont apparues sur les réseaux sociaux.

Décidément, rien ne va pour la compagnie Corsica Linéa

Lancée en 2016 par le consortium Corsica Maritima, la compagnie de transport est loin de faire l’unanimité. Reliant la Tunisie, l’Algérie la Corse ou encore l’Espagne via un service de transport de passagers, de véhicules et de fret depuis Marseille, Corsica Linéa est fustigée par l’état lamentable de ses navires. Étonnant, pour cette jeune compagnie d’à peine un peu plus de 5 ans d’existence.

Et voilà qu’un nouveau témoignage fait surface. Un voyageur mécontent a partagé, une vidéo prise durant sa traversée vers l’Algérie. On peut y voir une infrastructure en piteux état et de l’eau qui pénètre dans les cabines. En outre, un dégât des eaux a causé la panique des passagers qui se sont tous rassemblés dans la même pièce afin de se réfugier. La plupart des gens redoutent le sort qui sera réservé aux passagers si ces navires continuent de circuler.