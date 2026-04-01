Corsica Línea bouleverse ses modalités de paiement, ce que les voyageurs doivent savoir

La compagnie maritime française, Corsica Línea, facilite désormais l’accès à ses services en proposant de nouveaux moyens de paiement pour ses billets de voyage.

Parmi ces options, on retrouve les cartes bancaires, Visa, MasterCard et American Express, ainsi que les chèques bancaires et les chèques vacances. De plus, une option de paiement en plusieurs fois sans frais est désormais disponible.

Nouveaux moyens de paiement chez Corsica Línea : une révolution pour les voyageurs !

La compagnie maritime française, Corsica Línea, a récemment annoncé l’introduction de nouveaux moyens de paiement pour ses billets de voyage.

Cette initiative offre aux clients plus de flexibilité et de sécurité lorsqu’ils planifient leurs voyages. Les passagers peuvent désormais choisir parmi une variété de moyens de paiement, y compris les cartes bancaires, Visa, MasterCard et American Express.



En plus de ces options, la compagnie propose également le paiement en plusieurs fois sans frais, permettant aux voyageurs d’étaler le coût total de leur voyage.

Cependant, certaines offres spéciales nécessitent un paiement immédiat et intégral du billet. Pour plus d’informations, les passagers sont invités à consulter la page dédiée aux moyens de paiement sur le site officiel de Corsica Línea.

Paiement en plusieurs fois sans frais : comment ça marche ?

Le paiement en plusieurs fois sans frais est une option proposée par Corsica Línea pour faciliter le règlement des billets de voyage.

Pour bénéficier de cette facilité, le règlement doit être effectué au plus tard 60 jours avant le départ pour la Corse, et 45 jours pour l’Algérie et la Tunisie.

Un versement initial de 20 % du montant total est requis pour garantir la réservation. Les paiements suivants peuvent être échelonnés à la convenance du voyageur, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire dans la planification de leur voyage.

Attention aux conditions de paiement : ce que vous devez absolument savoir !

Il est crucial de noter que certaines offres spéciales chez Corsica Línea exigent un paiement immédiat et intégral du billet. En cas de non-respect des délais de paiement, la réservation sera automatiquement annulée.

De plus, pour les billets non remboursables, l’annulation entraîne la perte des versements partiels effectués.

Pour plus d’informations sur ces modalités, nous vous invitons à consulter la page dédiée aux moyens de paiement sur le site officiel de Corsica Línea.