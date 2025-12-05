Corsica Linea bouscule les traversées France-Algérie avec une offre tarifaire inédite

La compagnie maritime Corsica Linea lance une nouvelle offre tarifaire, le « Tarif Escapade », pour ses lignes entre la France et l’Algérie.

Cette promotion propose des traversées à prix réduit pour des groupes jusqu’à neuf voyageurs, avec des conditions spécifiques pour les véhicules. Les réservations sont ouvertes pour des départs programmés jusqu’au printemps 2026.

« Tarif Escapade » : Corsica Linea révolutionne ses offres tarifaires

La compagnie maritime française Corsica Linea fait sensation avec le lancement de son offre innovante « Tarif Escapade ».



Cette initiative propose des traversées à prix avantageux pour des groupes allant jusqu’à neuf voyageurs. Une aubaine pour ceux qui souhaitent découvrir les ports d’Alger et de Béjaïa sans se ruiner.

Le « Tarif Escapade » est disponible sur trois navires emblématiques de la flotte Corsica Linea : le Danielle Casanova, le Jean Nicoli et le Méditerranée. Une occasion unique de naviguer à bord de ces géants des mers tout en profitant d’un tarif préférentiel.

Conditions d’accès au « Tarif Escapade »

Le « Tarif Escapade » est ouvert aux réservations pour des départs prévus jusqu’au printemps 2026. Cependant, il est important de noter que cette offre n’est pas disponible à l’achat le jour du départ et qu’elle ne peut être ni modifiée, ni remboursée une fois acquise.

La durée du séjour dans le cadre de ce tarif est limitée à un maximum de 25 jours, incluant le jour de départ et de retour.

J’ai réservé pour un groupe d’amis et nous avons adoré la formule Escapade. Pouvoir voyager ensemble sans se ruiner rend le voyage beaucoup plus agréable ! Cerine, 34 ans, professeur

Le départ doit impérativement s’effectuer depuis la France et le retour doit avoir lieu dans la période de validité du forfait.

L’offre est accessible aux passagers voyageant avec ou sans véhicule, mais des conditions spécifiques s’appliquent aux véhicules en fonction de leur longueur et de leur hauteur.

Exceptions et modifications du « Tarif Escapade »

Il est à noter que le « Tarif Escapade » ne s’applique pas aux véhicules destinés à l’exportation. Pour les autres types de véhicules non éligibles à cette offre, le tarif standard de Corsica Linea reste applicable.

De plus, lors de la réservation, le paiement doit être effectué en totalité dans les 24 heures suivant la réservation, l’option de paiement partiel n’étant pas autorisée.

Enfin, il est important de souligner que les tarifs et conditions de l’offre peuvent être modifiés à tout moment par la compagnie. La disponibilité des places est également soumise à un contingent, il est donc vivement recommandé de réserver à l’avance pour bénéficier de cette promotion.