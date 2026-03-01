Corsica Línea chouchoute ses clients avec un service inédit pour des traversées en toute sérénité

Corsica Línea, dans sa stratégie de digitalisation, a lancé Marin, un chatbot intelligent disponible 24/7 pour faciliter le processus de réservation.

Ce service innovant permet aux voyageurs d’obtenir des informations sur les horaires, tarifs et services à bord, et même d’acheter leurs billets en ligne pour des traversées vers la Corse, l’Algérie et la Tunisie.

Marin, le chatbot intelligent de Corsica Línea : une innovation au service des passagers

Pour améliorer l’expérience de ses passagers et rendre leur réservation plus interactive, Corsica Línea a introduit Marin, un chatbot intelligent.



Cet outil innovant facilite la planification de voyage en fournissant des réponses instantanées aux questions des utilisateurs, que ce soit pour choisir une traversée ou finaliser un paiement. Accessible 24/7 via une icône « chat » sur le site web de la compagnie, Marin offre une assistance en temps réel.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de digitalisation des services de Corsica Línea. Elle permet aux clients de bénéficier d’une expérience simplifiée et sans accroc.

En quelques clics, les voyageurs peuvent obtenir des informations sur les horaires, les tarifs et les services à bord, tout en ayant la possibilité d’acheter leurs billets directement en ligne.

Réserver votre traversée avec Corsica Línea : une démarche simplifiée

Grâce au chatbot Marin, les clients peuvent facilement obtenir des informations sur les horaires, les tarifs et les services à bord. Les réservations sont disponibles pour les traversées vers la Corse, l’Algérie et la Tunisie.

De plus, les traversées entre la France et l’Algérie au départ de Marseille et de Sète sont désormais ouvertes jusqu’au 15 septembre 2026.

Les clients ont la possibilité de réserver leur traversée directement via le site web de Corsica Línea. Pour ceux qui préfèrent un contact physique, des points de vente comme la gare maritime Joliette à Marseille sont également disponibles.

Planifiez dès maintenant vos voyages d’été 2026 avec Corsica Línea

Deux semaines avant le lancement de Marin, Corsica Línea a anticipé les besoins de ses passagers en ouvrant les réservations pour l’été 2026.

Cette initiative permet aux voyageurs de planifier leurs déplacements bien à l’avance, garantissant ainsi leur place sur les traversées vers la Corse, l’Algérie et la Tunisie.

En plus de cette préparation anticipée, Corsica Línea propose des tarifs compétitifs pour la saison estivale.

Les conditions de modification flexibles offertes par la compagnie assurent une tranquillité d’esprit supplémentaire, permettant aux passagers d’ajuster leurs plans de voyage selon leurs besoins.