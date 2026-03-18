Corsica Linea dévoile une offre alléchante pour choyer ses fidèles voyageurs

La compagnie maritime Corsica Linea revalorise son programme de fidélité, Linea Fid, en doublant la valeur du bon d’achat offert à ses passagers les plus réguliers.

Une stratégie qui vise à renforcer l’attractivité de ses liaisons maritimes et à intensifier la concurrence sur le marché méditerranéen.

Linea Fid, le programme de fidélité de Corsica Linea se réinvente !

La compagnie maritime française Corsica Linea a récemment annoncé une refonte majeure de son programme de fidélité, Linea Fid.

Cette évolution vise à offrir des avantages plus importants à ses clients réguliers, tout en attirant potentiellement de nouveaux voyageurs.

Le seuil de 10’000 points cumulés offre désormais un bon d’achat de 80 euros, soit le double de la précédente valeur.

Le principe du programme reste inchangé : les voyageurs accumulent des points à chaque réservation effectuée auprès de la compagnie.

Une fois le seuil atteint, un bon d’achat est automatiquement attribué, pouvant être utilisé pour une future traversée. Cette modification renforce l’attractivité du programme et encourage la fidélité des passagers.

Un bon d’achat doublé pour les voyageurs fidèles, une réalité ?

En effet, Corsica Linea a décidé de revaloriser son programme de fidélité en doublant la valeur du bon d’achat. Désormais, le seuil de 10’000 points cumulés donne droit à un bon d’achat de 80 euros, contre 40 euros auparavant.

Ce bon est automatiquement attribué et peut être utilisé pour régler, en tout ou en partie, une future traversée opérée par la compagnie.

Cette augmentation substantielle du montant du bon d’achat est un signal fort adressé aux usagers fréquents. Elle témoigne de la volonté de Corsica Linea de valoriser l’engagement de ses clients réguliers et de renforcer sa relation avec eux.

Corsica Linea, une stratégie gagnante face à la concurrence ?

Face à une concurrence accrue sur le marché du transport maritime en Méditerranée, Corsica Linea mise sur la revalorisation de son programme de fidélité.

Cette démarche vise à valoriser l’engagement des voyageurs sans pour autant modifier les conditions d’accès au programme. Le dispositif reste simple et efficace : l’accumulation progressive de points.

Cependant, l’avantage est désormais plus visible pour les utilisateurs réguliers des lignes maritimes de la compagnie, renforçant ainsi leur fidélité.