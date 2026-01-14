Corsica Linea dévoile une offre alléchante pour des voyages en mer de Marseille à l’Algérie

Corsica Linea, la compagnie maritime française, lance une offre promotionnelle pour les voyageurs entre Marseille et l’Algérie.

Cette offre permet de cumuler plus de points de fidélité sur les réservations pour les traversées vers Alger, Bejaïa et Skikda.

Valable jusqu’en janvier 2026, elle s’adresse particulièrement aux voyageurs réguliers, leur offrant la possibilité d’accéder plus rapidement à des avantages lors de leurs futurs voyages.

Corsica Linea propose une offre promotionnelle pour les traversées Marseille-Algérie

La compagnie maritime française Corsica Linea a lancé une offre exceptionnelle pour les voyages entre Marseille et trois ports algériens : Alger, Bejaïa et Skikda.

Cette offre, valable jusqu’au 23 janvier 2026, permet aux voyageurs de cumuler des points de fidélité à un rythme accéléré.

En effet, chaque euro dépensé rapporte désormais 30 points de fidélité, contre un barème habituel moins généreux.

Cette promotion est une opportunité unique pour les voyageurs fréquents d’accumuler rapidement des points et de bénéficier de réductions ou d’avantages supplémentaires lors de leurs prochaines traversées. Pour en profiter, il suffit d’être inscrit au programme de fidélité Linea FID avant de faire sa réservation.

Comment profiter de cette offre exceptionnelle ?

Pour tirer parti de cette promotion, l’inscription au programme Linea FID est une condition préalable. Une fois inscrit, les points de fidélité seront ajoutés à votre compte après votre voyage.

Cette offre spéciale est applicable à toutes les traversées jusqu’au 31 mars 2026.

Les réservations peuvent être effectuées directement auprès de l’agence commerciale Corsica Linea à Marseille ou via le site web officiel de la compagnie.

Ne manquez pas cette occasion unique d’accumuler plus de points et de bénéficier de réductions sur vos prochains voyages.

Maximisez vos avantages avec le triplement des points de fidélité !

Cette offre exceptionnelle est une aubaine pour les voyageurs réguliers entre la France et l’Algérie. Le triplement des points de fidélité permet d’accéder plus rapidement à des réductions, avantages ou services complémentaires lors des traversées suivantes. C’est une occasion en or pour maximiser vos avantages fidélité.

De plus, vous pouvez planifier vos traversées jusqu’à la fin du mois de mars 2026. Que vous prévoyiez un voyage en hiver ou au printemps, cette offre vous permet de préparer vos voyages tout en optimisant votre programme de fidélité. Ne manquez pas cette opportunité unique !