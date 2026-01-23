Corsica Linea donne le coup d’envoi aux réservations printanières 2026 pour la traversée France-Algérie

Corsica Linea ouvre ses réservations pour les traversées France-Algérie du printemps 2026.

Au départ de Marseille et Sète, avec des arrivées à Alger, Béjaïa et Skikda, ces voyages peuvent être réservés jusqu’au 11 juin 2026.

Profitez du programme de fidélité linea FID et des services à bord tout en anticipant vos déplacements.

Corsica Linea ouvre le bal des réservations printanières 2026 pour la France-Algérie

La compagnie maritime Corsica Linea a lancé ses réservations pour les traversées printanières 2026 entre la France et l’Algérie.

Cette offre, valable jusqu’au 11 juin 2026, s’adresse aussi bien aux voyageurs individuels qu’aux familles désireuses de planifier leurs déplacements à l’avance. Les liaisons proposées relient plusieurs ports français à trois villes algériennes.

L’annonce a été faite le mercredi 21 janvier 2026 sur la page Facebook de Corsica Linea. Les départs sont prévus depuis Marseille et Sète, avec des arrivées à Alger, Béjaïa et Skikda. Les réservations peuvent être effectuées dès maintenant pour garantir une place durant cette période.

Comment réserver votre traversée avec Corsica Linea ?

Pour réserver votre traversée, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez effectuer votre réservation directement sur le site internet de Corsica Linea.

Il est également possible de passer par l’agence commerciale de la compagnie située à Marseille ou encore par l’une des agences partenaires.

Les départs sont organisés depuis les ports de Marseille et Sète en France. Quant aux arrivées, elles se font dans trois villes algériennes : Alger, Béjaïa et Skikda. Assurez-vous de réserver dès maintenant pour bénéficier des meilleures disponibilités.

Découvrez les avantages exclusifs offerts par Corsica Linea !

En voyageant avec Corsica Linea, vous bénéficiez du programme de fidélité linea FID. À chaque réservation, vous cumulez des points convertibles en bons d’achat pour vos prochaines traversées.

Un avantage non négligeable qui rend vos voyages encore plus agréables. À bord des navires, Corsica Linea met à votre disposition diverses installations pour un confort optimal.

Profitez des espaces de restauration, choisissez parmi différents types de cabines, faites vos achats dans la boutique Duty-Free et restez connecté grâce à la connexion Wi-Fi haut débit. Les enfants ne sont pas oubliés avec des espaces de jeux dédiés.