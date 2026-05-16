Corsica Linea propose des traversées vers l’Algérie à prix doux, une aubaine pour les voyageurs

Corsica Línea relance son opération « BOOST de points » pour l’été 2026, offrant aux voyageurs entre Marseille et l’Algérie l’opportunité de tripler leurs points fidélité.

Cette promotion, ciblant les traversées estivales, vise à fidéliser la clientèle et à renforcer l’attractivité des lignes durant la haute saison.

Opération « BOOST de points » : une offre estivale irrésistible

Corsica Línea relance son opération « BOOST de points » pour l’été 2026, ciblant les voyageurs entre Marseille et l’Algérie.

Cette offre exceptionnelle permet aux membres du programme de fidélité Línea FID de tripler leurs points pour chaque euro dépensé, soit 30 points crédités après le voyage.

Valable du 1er juillet au 31 août 2026, cette promotion vise à attirer les voyageurs estivaux et à dynamiser les lignes durant la haute saison.

Les réservations doivent être effectuées avant le 27 mai 2026 pour bénéficier de cet avantage fidélité renforcé.

Conditions de participation à l’opération « BOOST de points »

Pour profiter de cette promotion exclusive, les passagers doivent être inscrits au programme de fidélité Línea FID avant de réserver leur billet.

Cette initiative de Corsica Línea vise à fidéliser sa clientèle régulière et à séduire une partie des voyageurs estivaux.

Les réservations doivent être effectuées avant le 27 mai 2026, soit via l’agence commerciale à Marseille, soit sur le site internet de Corsica Línea.

En renforçant l’attractivité de ses lignes, la compagnie espère capter l’intérêt des voyageurs entre la France et l’Algérie durant la haute saison.

Un avantage compétitif pour Corsica Línea

Les liaisons maritimes entre Marseille et l’Algérie sont cruciales pour les compagnies desservant le Maghreb, surtout en été, période de forte affluence due aux vacances et aux déplacements de la diaspora algérienne.

Corsica Línea, en proposant son opération « BOOST de points », se positionne stratégiquement pour capter cette clientèle.

En triplant les points fidélité pour les réservations estivales, la compagnie offre un avantage attractif qui incite les voyageurs à choisir ses services.

Cette initiative renforce la fidélité des clients et attire de nouveaux passagers, consolidant ainsi sa position sur ce marché compétitif.