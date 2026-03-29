Corsica Línea : un frisson de catastrophe évitée en mer près de Bejaïa

Le ferry Jean Nicoli, de la compagnie Corsica Línea, a connu des difficultés lors de son approche du port de Bejaïa en Algérie, le 27 mars 2026.

Malgré une mer agitée et une dérive vers une zone peu profonde, l’équipage est intervenu rapidement pour corriger la trajectoire, sans qu’aucune procédure d’urgence ne soit déclenchée.

Le Jean Nicoli, un colosse des mers en difficulté près de Bejaïa

Le ferry Jean Nicoli, exploité par Corsica Línea, est un mastodonte maritime de 180 mètres de long pouvant accueillir jusqu’à 1200 passagers.

Basée à Marseille, cette compagnie assure régulièrement des liaisons entre la cité phocéenne et les ports algériens de Bejaïa et Skikda.



Le 27 mars 2026, alors que le navire terminait sa traversée depuis Marseille, il a rencontré des difficultés lors de son approche du port de Bejaïa.

Cet incident s’est produit dans un contexte de mer agitée, typique de cette période de l’année. Le navire a dérivé vers une zone peu profonde à proximité du port, mettant l’équipage face à une situation complexe qui s’est développée rapidement.

Incident à bord : une situation rapidement maîtrisée

Une fumée noire s’échappant de la cheminée du navire a été observée, signe d’une sollicitation intense des moteurs.

Les passagers ont également ressenti une secousse, créant un moment de flottement et d’inquiétude parmi eux.

Heureusement, l’équipage a réagi promptement pour corriger la trajectoire du Jean Nicoli. Grâce à leur intervention rapide, le ferry a pu être éloigné de la zone dangereuse, évitant ainsi une situation potentiellement catastrophique.

Un incident sans conséquences majeures : comment est-ce possible ?

Aucune procédure d’urgence n’a été déclenchée, l’équipage ayant réussi à maîtriser la situation sans assistance extérieure.

Malgré les conditions de navigation difficiles, le trafic maritime dans le port de Bejaïa n’a pas été perturbé.

À la date de publication des informations, aucune communication officielle n’a été diffusée par les autorités portuaires de Bejaïa concernant cet incident, soulignant ainsi sa gestion interne efficace.