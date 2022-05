Actuellement, parmi les principales devises utilisées en Algérie, à part évidemment le Dinar Algérien (DZD), l’on peut citer : l’Euro (EUR), le Dollar Américain (USD), le Dollar Canadien (CAD), la Livre Sterling (GBP), le Franc Suisse (CHF), et bien d’autres. Cependant, leurs valeurs sur le territoire Algérien ne sont pas les mêmes.

L’Euro, la Livre Sterling et le Franc Suisse face aux Dinar Algérien sur le marché des changes

L’Euro, principale monnaie utilisée en Europe, figure parmi les devises les plus employées en Algérien, et généralement en Afrique. Son cours à l’échange, cependant, varie selon le marché sur lequel la transaction est faite.

Ainsi, sur le marché interbancaire des changes, au square à l’achat, 1 EUR vaut 153.65 DZD ; et au square à la vente, celui-ci vaut 153.70 DZD. En revanche, sur le marché parallèle, 1 EUR est égal à 212.50 DZD à l’achat ; et 215 DZD à la vente.

La Livre Sterling, quant à elle, fait partie des devises les plus chères au monde. Effectivement, pour obtenir 100 GBP au square à l’achat, il faut 18 139 DZD et au square à la vente, il faut 18 145 DZD environ. Par contre, sur le marché noir, 100 GBP équivaut à 252 DZD à l’achat ; et 255 DZD à la vente.

Le Franc Suisse (CHF) coûte 149.36 DZD à l’achat, et 149.43 à la vente. Ce cours n’est cependant que celui proposé par la Banque Centrale d’Algérie sur le marché interbancaire.

Effectivement, sur le marché parallèle des devises, le Franc Suisse vaudrait 208 DZD rien qu’au square à la vente.

Le cours de change du Dollar Américain et Canadien sur le marché des devises en Algérie

Le Dollar Américain (USD) est aujourd’hui la monnaie la plus populaire au monde. Sur le sol Algérien, 1 USD est proposé par la banque centrale à 145.49 DZD à l’achat ; et à 145.50 DZD. En outre, sur le marché noir, 1 USD vaut 202 DZD au square à l’achat ; 1 USD vaut 205 DZD à la vente.

Le Dollar Canadien (CAD), par contre, coûte moins cher que le Dollar Américain. En effet, 1 CAD vaut actuellement 113.66 DZD à l’achat ; et 113.68 DZD à la vente. Entre autres, sur le marché parallèle, celui-ci peut être acheté 152 DZD, et peut être 155 DZD.

Le taux à l’échange du Dirham Emirati, du Dirham Marocain, du Dinar Tunisien et du Riyal Saoudien

Pour ce qui est du Dirham Emirati (AED) tout d’abord, le marché interbancaire des devises propose 39.60 DZD à l’achat, et 39.62 DZD à la vente. En revanche, le marché parallèle propose 54.50 DZD rien qu’au square à la vente.

Cependant, le Dirham Marocain (MAD) coûte exactement 14.45 DZD aussi bien à l’achat qu’à la vente sur le marché officiel. Et sur le marché parallèle, il vaut 20 DZD à la vente.

Concernant, par la suite, le Dinar Tunisien (TND), sur le marché interbancaire, 1 TND est estimé à 47.42 DZD à l’achat ; et 47.90 DZD à la vente. Sur le marché parallèle, celui-ci vaut 72 DZD rien qu’à la vente.

Enfin, le cours à l’achat du Riyal Saoudien (SAR) est de 38.78 DZD et à la vente, 1 SAR équivaut à 38.79 DZD. Par contre, sur le marché noir, 1 SAR peut être vendu à 53.50 DZD.