Coupe du monde 2022 : Combien touchera le pays vainqueur ? Les primes peuvent vous surprendre !

La Coupe du monde de football 2022 se déroule actuellement au Qatar et prendra fin le 18 décembre prochain. La FIFA mobilisera 440 millions de dollars qui équivalent à 417 millions d’euros pour son budget dotation, lors de cet évènement sportif planétaire. Le pays vainqueur pourra donc espérer un gain important.

Chaque joueur de foot professionnel aspire à participer et surtout remporter la Coupe. Elle sera ainsi le symbole de l’accomplissement et la réussite de sa carrière de sportif. L’aspect financier est secondaire, mais reste d’une grande importance.

Quelques chiffres concernant la Coupe du monde au Qatar

32 équipes viennent s’affronter pendant la Coupe du Monde 2022 qui a commencé le 20 novembre dernier. Cela équivaut à 832 joueurs et 64 matchs seront disputés qui se répartiront dans 8 stades différents. Les sélections engagées qui effectueront un parcours exemplaire recevront chacune une belle somme de la FIFA.

Les 16 équipes qui perdront suite à la phase de poule se verront octroyées 9 millions de dollars. Les équipes perdantes durant les 8ᵉ de finale recevront chacune 13 millions de dollars. Celles qui seront éliminées en quart de finale, recevront 17 millions de dollars et les 4 équipes qui parviendront en demi-finale toucheront chacune 27 millions de dollars. Le finaliste perdant aura quant à lui 30 millions de dollars.

Le gain du pays vainqueur de la Coupe du Monde 2022

Les 32 équipes participantes recevront toutes 1.5 million de dollars dès le départ. Le pays vainqueur de la Coupe du Monde pourra toucher 42 millions de dollars qui équivalent à 40,4 millions d’euros. En ce qui concerne la Coupe du monde elle-même, le trophée fait 40 cm de haut et pèse plus de 6 kg. Il compte près de 5 kg d’or pur de 18 carats. Le socle est incrusté de 2 couronnes de pierres précieuses constituées principalement de malachite. Sa valeur s’élève à plus de 100 000 euros.