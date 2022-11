Coupe du monde 2022 : le Qatar impose des mesures de restriction aux touristes et supporters

La Coupe du monde débutant le 20 novembre, les amateurs de football du monde entier vont bientôt débarquer au Qatar pour un mois de football non-stop. Certaines exceptions à la règle ont été faites pour la compétition. Mais il est important de noter que la loi qatarie n’accorde aucune indulgence aux personnes qui l’enfreignent.

Les supporters en déplacement doivent donc être très prudents. Les précédentes Coupes du monde ont été critiquées pour ne pas avoir su gérer les écarts de conduite des supporters. Le Qatar veut éviter ce problème en appliquant sa politique stricte en matière d’obscénités.

Les mesures imposées par l’État

Il est interdit d’introduire de l’alcool dans le pays. Seuls les résidents peuvent en acheter dans des points de vente spécialisés pour la consommation à domicile. Les supporters ne pourront donc pas boire en dehors des lieux officiels. L’alcool est servi dans les restaurants sous licence et dans de nombreux hôtels du pays, et sera également disponible dans les fans-zones à certaines heures, d’après les organisateurs.

Côté vestimentaire, se conformer aux réglementations locales pourrait être l’un des plus grands défis pour ceux qui veulent se déplacer au Qatar. Les maillots de bain sont autorisés sur les plages et dans les piscines des hôtels, mais les visiteurs devront couvrir leurs épaules et leurs genoux lorsqu’ils se rendront dans des lieux publics.

À l’intérieur des stades, il est interdit d’enlever son maillot, tandis que les stades climatisés sont conçus pour maintenir une température agréable pour les spectateurs. À l’extérieur, la température en novembre peut aller de 26°C à 30°C.

Les jurons et les gestes obscènes tombent sous le coup de la loi qatarie. L’expulsion ou l’emprisonnement sont des sanctions possibles. D’ailleurs, toute forme d’intimité publique, telle que le baiser peut entraîner une arrestation au Qatar. L’État est également connu pour ses lois strictes contre l’homosexualité et les membres de la communauté LGBT+.