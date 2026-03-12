Coupe du Monde 2026, l’Algérie fière de ses deux arbitres sélectionnés pour le grand rendez-vous footballistique

La Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, verra la participation des arbitres algériens Mustapha Ghorbal et Lahlou Benbraham.

Sélectionnés par la FIFA en coordination avec la CAF, ils confirment ainsi le statut de l’arbitrage algérien sur la scène internationale.

Mustapha Ghorbal et Lahlou Benbraham, les deux étoiles de l’arbitrage algérien

Les arbitres algériens Mustapha Ghorbal et Lahlou Benbraham ont été choisis pour officier lors de la Coupe du Monde 2026.

Ghorbal, âgé de 40 ans et arbitre international depuis 2014, a été sélectionné comme arbitre de champ. De son côté, Benbraham sera parmi les arbitres de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

En plus de ces deux figures, il est prévu que deux arbitres assistants algériens complètent l’équipe de Ghorbal. Cette présence renforcée souligne le statut de l’arbitrage algérien sur la scène internationale.

La Coupe du Monde 2026, un événement tri-national inédit !

Pour la première fois dans l’histoire du football, la Coupe du Monde 2026 se déroulera sur trois territoires différents : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cet événement unique en son genre représente un défi logistique sans précédent pour la FIFA.

Pour les arbitres sélectionnés, dont nos deux Algériens, c’est une occasion exceptionnelle de faire partie d’un tournoi historique.

Leur participation souligne non seulement leur compétence, mais aussi la reconnaissance de l’arbitrage algérien à l’échelle mondiale.

Quels autres arbitres africains seront présents ?

La FIFA, en collaboration avec la CAF, a également sélectionné d’autres arbitres africains pour ce tournoi.

Parmi les arbitres de champ figurent Jean-Jacques Ndala (RD Congo), Amin Omar (Egypte), Pierre Atcho (Gabon) et Dahane Beida (Mauritanie).

Quant aux arbitres VAR, la liste comprend Mahmoud Achour (Egypte) et Letticia Viana (Eswatini). Cette sélection diversifiée confirme le statut respecté de l’arbitrage africain, y compris l’Algérie, sur la scène mondiale.